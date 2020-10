Isernhagen

Hinter dem Tagesordnungspunkt „Vergabe von Ortsratsmitteln“ verbergen sich in der Regel bei kommunalpolitischen Sitzungen nicht unbedingt die spannendsten Themen. Wenn die Ortsräte der Gemeinde Isernhagen sich in den nächsten Wochen aber zum letzten Mal in diesem Jahr treffen, dann dürfte bei diesem Tagesordnungspunkt durchaus noch etwas zu tun sein. Denn wegen der Corona-Krise haben die Kommunalpolitiker bisher kaum Möglichkeiten gehabt, das Geld, was sie Jahr für Jahr im Haushalt zur Verfügung gestellt bekommen, auch auszugeben. Und: Sparen ist eigentlich keine Option.

Corona hat viele Vorhaben und Feste ausgebremst

„Grundsätzlich sind die Ortsräte angehalten, das Geld ausgeben“, erläutert Claudia Halfen, bei der Gemeinde zuständig für die Ratsgeschäfte. Aber es sei seit langer Zeit in Isernhagen gang und gäbe, dass man im Rathaus ein Auge zudrücke und die Gremien zumindest so viel Geld ins nächste Jahr übertragen lasse, wie sie im laufenden erhalten haben.

Dabei gibt es verschiedene Töpfe zu unterscheiden: Je nach Einwohnerzahl des jeweiligen Dorfes bekommen die Ortsräte Geld, dass sie beispielsweise Vereinen für Bauvorhaben, Feste oder andere Projekte als Zuschuss zukommen lassen können – per Antrag und Beschluss. Doch die Zwangspause während der Pandemie hat auch die Vereine ausgebremst. Nicht einmal die Jahresversammlungen sind bei den meisten über die Bühne gegangen.

Seniorenfahrten, Spargelessen und Co. müssen ausfallen

Obendrein gibt es einen Topf für die Förderung der Seniorenpflege: Diesen nutzen die Ortsräte in der Regel, um die beliebten Seniorenfahrten auf die Beine zu stellen, ältere Isernhagener zum Spargelessen oder im Advent zu einer Weihnachtsfeier einzuladen. Doch auch das musste in diesem Jahr alles ausfallen – oder wird voraussichtlich noch ausfallen. Obendrein kommen die sogenannten Repräsentations- und Verfügungsmittel für die Ortsbürgermeister, mit denen diese bei Ehejubiläen oder runden Geburtstagen Geschenke vorbeibringen oder bei Feiern nach freier Verfügung auch einmal eine Runde ausgeben dürfen. „Es fehlten in diesem Jahr aber die Anlässe“, sagt Halfen.

Der Ortsrat Kirchhorst hat in seiner jüngsten Sitzung Ehrenamtlichen gedankt, die sich in der Corona-Zeit für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Kirchhorst nutzt Geld, um Ehrenamtlichen zu danken

Und so kommt es, dass die Ortsräte gerade noch ziemlich viel Geld zur Verfügung haben: Circa 5700 Euro sind es beispielsweise allein in Altwarmbüchen, knapp 3000 Euro in Isernhagen H.B., sagt Halfen mit Blick auf die aktuelle Buchführung. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Kommunalpolitiker bei ihren letzten Sitzungen den ein oder anderen Verein noch finanziell bedenken werden. Andernfalls müssten sie im nächsten Jahr doppelt so spendabel sein, wenn das Geld nicht einfach zurück in die Gemeindekasse fließen soll. Ein Ortsrat in Isernhagen hat bereits eine Lösung für seinen ungewollten Reichtum gefunden: Die Kirchhorster haben in ihrer jüngsten Sitzung Urkunden und Finanzspritzen an alle ehrenamtlichen Initiativen verteilt, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie für ihre Mitmenschen starkgemacht haben. Die 282 Euro, die jetzt dort noch übrig sind, dürfen dann auch problemlos erst 2021 ausgegeben werden, sagt Halfen.

Von Carina Bahl