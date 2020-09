Kirchhorst

Warum das Fahrzeug von der Spur abkam, steht noch nicht fest: Eine Frau ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit ihrem Auto im Graben an der Steller Straße in Kirchhorst, in Höhe der Alten Schanze, gelandet.

Da sich die Fahrerin nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien konnte, rückten die Feuerwehren aus Altwarmbüchen, Kirchhorst und Stelle zum Unfallort aus. Schweres Gerät brauchte es letztlich nicht: Wie die Feuerwehr mitteilt, ließen sich die Autotüren von außen öffnen. Die Frau trug keine schweren Verletzungen davon, der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Feuerwehren war der Einsatz nach zwei rund zwei Stunden beendet.

Von Carina Bahl