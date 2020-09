In der Gemeinde endet 2021 eine Ära: Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya geht nach 25 Jahren als Rathauschef in den Ruhestand. Der Kampf um seine Nachfolge ist eröffnet: CDU-Parteikollege Tim Mithöfer soll ihn beerben. Er verrät im Interview, wie er das schaffen will.