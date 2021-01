Isernhagen N.B

2020 wurde renoviert, repariert, saniert, optimiert – im Lockdown ganz ohne Zeitdruck. Obwohl nicht einen einzigen Tag geöffnet, war das erste Corona-Jahr für den Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen N.B. kein ganz verlorenes. Doch wann und in welchem Umfang der Verein Nordhannoversches Bauernhaus Museum sein aufpoliertes Schmuckstück der Öffentlichkeit präsentieren kann, hängt allein vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Mehrere Szenarien haben die Verantwortlichen durchgespielt. So viel steht fest: „Einfach wird die Saison 2021 nicht“, sagt die Vorsitzende Ute Schaumann.

Regenflut schwappt durch die Diele des Bauernhauses

Mehr als 1000 Fußpaare traktierten bis 2019 an einem durchschnittlichen Großraumentdeckertag den jahrhundertealten Lehmboden zwischen den Ständerreihen des Baudenkmals, drei- bis viermal so viele im Laufe einer normalen Museumssaison. 2020 blieben Hoftor und Kaffeegarten für Besucher jedoch geschlossen. Zu wenig Zeit blieb nach dem Lockdown im Frühjahr für die Fertigstellung der Sonderausstellung. Und zu groß wären die Gesundheitsrisiken für das ehrenamtliche Team gewesen, dessen 40 Aktive ebenso wie ein großer Teil der Stammgäste zur sogenannten Risikogruppe (weit) jenseits der 60 gehören. Im Juni wurde die Saison 2020 offiziell abgesagt.

Verantwortliche von Vereinen dürfen sich auch zurzeit aus wichtigem Anlass unter Einhaltung von Hygieneregeln treffen. Ob auf der Diele des Wöhler-Dusche-Hofs dieses Jahr eine Sonderausstellung gezeigt werden kann, ist noch ungewiss. Den Lehmboden haben Mitglieder des Trägervereins im vergangenen Jahr selbst repariert. Quelle: Martin Lauber

Genutzt wurde das unverhoffte Zeitfenster, um die von der Region bewilligten Fördergelder für die Erhaltung des musealen Kleinods, Baujahr 1592, zu verbauen. Durch die große Diele war eine Flut aus Regenwasser geschwappt und hatte Stolperfallen hinterlassen. Schicht um Schicht trugen Vereinsmitglieder neuen Lehm auf – stets unter Aufsicht von Fachleuten aus der Wedemark, die das schadhafte Lehmgefache des rückwärtigen Giebels in Ordnung brachten. Die Schauseite des Hofs hat der Verein denkmalgerecht anstreichen lassen. Zur Runderneuerung gehörte zudem eine Verbesserung der Ausstattung der Küche und der Kuchenausgabe auf der Diele. Jetzt steht nur noch eine automatische Sprinkleranlage für den großen Bauern- und Kräutergarten auf der Agenda.

Klaus Heuer gewährt einen Blick hinter die Folie: Eingelagert sind in Kübeln Hopfenpflanzen, die im März ins Freiland kommen, wo schon Rankstangen auf sie warten. Sie gehören zur geplanten Sonderausstellung und sollen demonstrieren, welchem Hanfgewächs Isernhagen seine Hopfenspeicher und einen Gutteil seines Wohlstands verdankt. Quelle: Martin Lauber

Spätestens im April werden Weichen gestellt

Traditionell wird im Bauernhausmuseum die Saison Anfang Mai mit der Vernissage einer Sonderausstellung eröffnet. Doch im zweiten Corona-Jahr wäre ein entsprechender Start „schon“ Mitte Juni beachtlich. Schaumann und ihren Mitstreitern schwebt vor, bis spätestens Mitte April zu entscheiden, wie die Saison ablaufen soll. Um die ursprünglich für das vergangene Jahr geplante Schau „Wenn der eigene Hof nicht satt macht – Bäuerliches Zubrot: Hopfen und Leinen“ startklar zu machen, brauche es rund zwei Monate Vorbereitungszeit.

Die Erläuterungstexte sind fertig, die großen Textfahnen und die Tafeln zu den einzelnen Stücken müssen von einer Agentur nur noch gestaltet und gedruckt werden. Ein Teil der Exponate ist vor Ort, weitere könnten bei Museen in Hannover und Celle kurzfristig ausgeliehen werden, erklärt Vereinssprecher Wolfgang Reich. Ein solch aufwendiges Projekt könne nicht erst in der zweiten Jahreshälfte gestartet und dann nach wenigen Wochen schon wieder eingemottet werden. Die Ausgaben müssten auch über Kaffee- und Kuchenverkauf wieder hereingeholt werden. „Wir können froh sein, dass der Gemeindezuschuss unsere laufenden Kosten deckt“, erläutert Schaumann.

Wie die Küche ist auch die Kuchenausgabe auf der Diele zum Teil neu möbliert worden. Das erleichtert dem ehrenamtlichen Team, zu dem Lore Weber gehört, die Arbeit. Quelle: Martin Lauber

Das Alternativszenario würde bedeuten, bei einem Verzicht auf die Sonderausstellung sonntags wenigstens den beliebten Kaffeegarten zu öffnen und mit Brot und Zuckerkuchen aus dem Backhaus zu bestücken. Dieser Modus könnte jederzeit gestartet werden, erklärt die Vorsitzende – auch wenn schon ein durchschnittlicher Besucherzuspruch eine echte Herausforderung darstellen werde. Immerhin bieten Küche und Kuchenausgabe bei gebührender Distanz nur jeweils einer Person Platz. Und um eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen, müssten Besucherlisten geführt werden. Mit den vorhandenen ehrenamtlichen Helfern wäre das womöglich nur im Zwei-Wochen-Turnus zu bewältigen.

Ehrenamtliche „scharren mit den Füßen“

Trotzdem: „Die Helfer scharren mit den Füßen, dass es endlich losgeht“, berichtet Klaus Heuer. Er gehört zum harten Kern der gut 15 Ehrenamtlichen, die es schon voriges Jahr schmerzlich vermissten, dienstags zum Werkeln, Rasenmähen und zur Gartenpflege zu kommen und ihr Treffen stets mit einem gemeinsamen Essen abzuschließen. Dieses „Stück Heimat“ fehle allen, sagt Lore Weber, Aktivposten im Garten- wie im Küchenteam. „Wir telefonieren viel untereinander. Jeder wartet, im März wenigstens wieder in den Garten zu können“, berichtet sie.

Das Ensemble der plattdeutschen Laienspielgruppe wollte nicht so lange warten. „Das Drehbuch des neuen Stücks steht, die Rollen sind vergeben“, verrät Heuer. Einige der Darsteller zwischen 48 und 89 Jahren probten schon – jede und jeder für sich. Daheim.

Von Martin Lauber