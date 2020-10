Isernhagen

Wo bis Anfang des Jahres noch Hunderte Besucher bei Konzerten, Kunsthandwerkermärkten und Comedy ihre Wochenenden verbrachten, bleibt es dieser Tage still. Der Isernhagenhof – größte Veranstaltungsstätte im Gemeindegebiet – steht leer. Das Programm? Abgesagt bis zum Ende des Jahres. Ein paar vereinzelte Stühle halten in der Veranstaltungsscheune die Stellung. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Doch warum ist es im Isernhagenhof so ruhig? Schließlich suchen aktuell selbst die kleinsten Kulturveranstalter Wege und Lösungen, um mit reduzierten Besucherzahlen und Mindestabständen Konzerte zu ermöglichen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Andreas Fingberg-Strothmann, Vorsitzender des Isernhagenhof-Kulturvereins. „Doch unserer Meinung nach ergeben Veranstaltungen unter den jetzigen Auflagen für uns keinen Sinn. Deshalb liegt alles brach.“

Volle Sitzreihen, dicht an dicht: Fotos wie diese aus dem Isernhagenhof vor Ausbruch der Corona-Pandemie wirken fast surreal. Quelle: Carina Bahl

Finanzielles Risiko ist bei Festgagen für Künstler zu hoch

Das liege einerseits an der Bezahlung der Künstler. „Normalerweise haben die bei uns Festgagen und werden zudem am Kartenerlös beteiligt“, sagt Fingberg-Strothmann. Das finanzielle Risiko sei bei weniger Besuchern aber zu groß. Man müsse außerdem damit rechnen, dass einige Besucher spontan aus Verunsicherung in Corona-Zeiten nicht kommen würden. „Wir wissen zwar, dass es auch Künstler gibt, die gerade für einen Appel und ein Ei auftreten würden“, sagt der Kulturvereinschef. „Aber das entspricht nicht unserer Vorstellung von Kultur.“ Abstandsregeln, strenge Hygienemaßnahmen und allerlei Verbote – ein kulturelles Vergnügen gebe es so wohl kaum. Stimmung könne bei einem Konzert mit maximal 50 Leuten in der großen Scheune, wobei jeder auf 4,5 Quadratmetern für sich ist, kaum aufkommen. „Deshalb haben wir uns entschieden, alle Termine bis Ende des Jahres abzusagen.“

Zuschuss soll an Vereine und Chöre weitergegeben werden

Dass der Kulturverein Isernhagen einen hohen jährlichen Betriebskostenzuschuss von der Gemeinde bekommt, ist dem Vorstand derweil bewusst. „Und deshalb wollen wir diesen auch in Teilen weitergeben“, sagt Fingberg-Strothmann. Bereits im Sommer stand die Scheune drei Monate fürs Livestreamen von Konzerten zur Verfügung. Inzwischen können Chöre und Orchester aktuell zu einem „Corona-Spezialpreis“ die große Scheune mieten und nutzen. Der Betrag von 100 Euro pro Veranstaltung sei nicht mehr als ein Zuschuss zu den Nebenkosten – die Kosten für Technik und Personal seien damit nicht gedeckt. „Denn jedes Mal ist jemand vom Kulturverein dabei und begleitet die Proben“, erklärt Fingberg-Strothmann – nicht nur technisch, sondern auch mit Blick auf die einzuhaltenden Regeln wie die Maskenpflicht. „Wir sind ein öffentliches Gebäude. Das geht nicht anders“, betont er. „Jeder Verein muss zudem sein eigenes Hygienekonzept entwickeln.“ Verschiedene Chöre und das Sinfonische Blasorchester gehören bereits zu den Nutzern, weitere könnten sich melden.

Beim Coronzert geben Malte Pahl (von links), Timm Prozell, Roman Meyer, Melanie von Holten und Olli Ballhorn Bands im Isernhagenhof die Möglichkeit, ihr Publikum per Livestream zu erreichen. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Kulturverein steht nicht vor der Pleite

Dass die fehlenden Einnahmen aus den Veranstaltungen die Kasse des Kulturvereins belasten, bestreitet Fingberg-Strothmann nicht. Doch er betont: „Wir stehen nicht vor der Pleite.“ Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie habe der Verein ein Konzept entwickelt, wie er einigermaßen wirtschaftlich durch dieses besondere Jahr kommen könne. Staatliche Hilfen oder Förderungen habe man nicht in Anspruch genommen. „Die gibt es immer erst, wenn man kurz vor dem Bankrott steht“, sagt Fingberg-Strothmann. Aber durch die fehlenden Veranstaltungen hätten sich auch die sonst sehr hohen Energiekosten für den Isernhagenhof gesenkt. Die Personalkosten wurden gesenkt, Aushilfen im Kulturvereinsbüro hätten von sich aus entschieden, bei fehlender Arbeit zu gehen.

Keine Kurzarbeit erforderlich

„Für unsere festangestellte Kraft brauchten wir keine Kurzarbeit zu beantragen, die hatte gut zu tun“, sagt der Kulturvereinschef. Zig Veranstaltungen abzusagen, Künstler zu kontaktieren, die Kartenrückgabe abzuwickeln und nicht zuletzt Termine auf das nächste Jahr zu legen sei nicht weniger arbeitsintensiv als der Normalbetrieb. Ein frisch geölter Boden in der Scheune und ein neuer Vorgarten samt Blühwiese zeugen von weiteren Arbeitseinsätzen trotz leeren Veranstaltungskalenders.

Die neue Bühwiese vor dem Isernhagenhof muss bis 2021 warten, um Veranstaltungsbesucher zu erfreuen. Quelle: Isernhagenhof Kulturverein

Kulturjahr 2021 muss besser werden

Gute Nachrichten hat der Kulturverein auch: „Wir sind für 2021 ausgebucht.“ Sämtliche Termine aus diesem Jahr konnten verschoben und bei Lücken ergänzt werden. „Ende Januar starten wir mit dem Programm“, verspricht Fingberg-Strothmann. Dass dann schon alles wieder normal sein könnte, glaubt auch der Kulturvereinschef nicht. „Wir planen im nächsten Jahr mit begrenzten Besucherzahlen von 50 bis maximal 80 Leuten“, sagt er. Das werde den geltenden Abstandsregeln gerecht. Einfach werde 2021 aber ganz und gar nicht. Denn auch wenn dieses Jahr dank guter Planung finanziell noch aufgefangen und keine Anträge bei der Gemeinde mit Bitte um Unterstützung gestellt werden mussten, so sei klar: „Wenn es nächstes Jahr so weiter geht, dann wird es auch bei uns sehr eng.“

Von Carina Bahl