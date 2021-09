Isernhagen F.B

Der Start in die erste Saison nach der Corona-Pause verlief vor zwei Wochen noch verhalten. Nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren in den Isernhagenhof gekommen, um Kabarettist Martin Zingsheim zu sehen. Lag das vielleicht auch an der 3-G-Regel? Fest steht für den Kulturverein jedenfalls, dass er die Möglichkeit, die die neue Corona-Verordnung des Landes bietet, nutzen will – und ab sofort nur noch Geimpfte und Genesene zu den Veranstaltungen im Isernhagenhof zulassen wird. „Wir haben uns in einer Vorstandssitzung auch mit der Gemeinde abgestimmt und uns für 2 G entschieden“, sagt der Kulturvereinsvorsitzende Andreas Fingberg-Strothmann.

2-G-Regel erlaubt 170 statt 80 Gäste

„Wir werden endlich wieder Gesichter sehen“, sagt Fingberg-Strothmann über das Wegfallen der Maskenpflicht und der Mindestabstände in der Veranstaltungsscheune. Statt bisher rund 80 Personen, die auf Mindestabstand sitzen mussten, kann der Kulturverein jetzt wieder mindestens 170 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Konzerten und Auftritten begrüßen. Für die bessere Beinfreiheit und ein wenig mehr Sicherheitsgefühl würden die Sitzreihen aber in größerem Abstand als vor Corona aufgereiht, zudem würde man zwischen jeder Besuchergruppe weiterhin einen Stuhl freilassen. „Aber dennoch ist das ein Stück Normalität, das so zurückkehrt“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Lesen Sie auch: Zingsheim im Isernhagenhof – Auftakt nach Corona-Pause fällt verhalten aus

Für das Konzert von Juliano Rossi hätten sich schon 135 Personen eine Karte gesichert. „Der Zuspruch ist wirklich gut“, betont Fingberg-Strothmann und verweist auf die Restkarten, die es noch am Sonnabend, 25. September, ab 19 Uhr an der Abendkasse für 23 Euro (ermäßigt 16 Euro) zu kaufen gibt. Gegenwind habe der Kulturverein glücklicherweise nicht bekommen, als er die Karteninhaber über die neue 2-G-Regel informierte. „Es war nur eine Handvoll Leute, die abwinken mussten, weil sie sich aus unterschiedlichen Gründen noch nicht impfen lassen konnten“, sagt Fingberg-Strothmann. Die Gefahr, Menschen auszuschließen, sei im Isernhagenhof eher gering – „unser Publikum ist zumeist älter und durchgeimpft.“

Mehr Publikum, mehr Eintrittsgeld

Er sei gespannt, ob sich die Situation ändere, wenn beispielsweise Bands wie die Celtics in F.B. auftreten, die zuletzt auch immer wieder Jüngere angelockt hatten. Was hingegen trotz 2 G bleibt, sind die Kontaktlisten – und dass die Tickets, die es auch online auf www.isernhagenhof.de gibt, vorab bezahlt werden müssen. „Das behalten wir auch nach Corona bei“, sagt der Vereinschef. Es schaffe mehr Verbindlichkeit beim Kartenkauf.

Dass nun doppelt so viele Personen wie mit 3-G-Regel in den Isernhagenhof dürfen, sei auch finanziell von Vorteil für den Kulturverein. „Es bleibt aber ein Zuschussgeschäft“, sagt Fingberg-Strothmann – aber das sei es immer gewesen. Die Gemeinde fördere den Verein schließlich, und es handele sich um einen Kulturauftrag, der nie große Gewinne abgeworfen habe.

Von Carina Bahl