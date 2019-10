Isernhagen F.B

Ob Elvis Presley, Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash – sie alle sind Legenden des Rock ’n R Roll. Über musikalische Meilensteine und Evergreens dieser Künstler können sich am Sonnabend, 9. November, die Besucher des Isernhagenhofs an der Hauptstraße 68 freuen. Denn dann gastiert Andy Lee gemeinsam mit Lars Vegas, Chuck Meyer und den Rockin’ Country Men in Isernhagen F.B.

Elvis-Double tritt im Isernhagenhof auf

Unter seinem Motto „Es muss rocken!“ tritt Lee schon seit mehr als 30 Jahren auf und spielte seitdem mehr als 1000 Konzerte. Atemberaubende Klavierakrobatik und fesselnde Rhythmen seien sein Markenzeichen, wirbt der Isernhagenhof Kulturverein als Veranstalter. Damit es im Isernhagenhof noch etwas rockiger wird, hat er sich mit Vegas als Elvis und Meyer als Johnny Cash gleich zwei Künstler an die Seite geholt, die sich ebenfalls dem Rock ’n’ Roll, dem Rockabilly und der Country-Musik verschrieben haben. Zusätzlich liefern die Rockin’ Country Men Stefan Kunze (Lead- und Western-Gitarre), Marc Baltrusch (Kontrabass/E-Bass) und Dirk Hess (Schlagzeug/ Percussion) einen rockigen Background

Karten für die Rock ’n’ Roll-Revue kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr, in den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter in Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind telefonisch unter (05139) 894986, per E-Mail an info@isernhagenhof.de und im Internet auf www.isernhagenhof.de möglich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Von Lisa Otto