Ihre Petition fordert sichere Querungshilfen an der Landesstraße 381 in Isernhagen H.B. und N.B.: Fast drei Monate lang ist Johanna Peters von Haustür zu Haustür gelaufen, um Unterschriften dafür zu sammeln – und 329 Anwohner haben ihren Vorschlag signiert.

Petition für sichere Überwege an der L 381: Käthe (1), Johanna Peters, Annelotte (5) und Lisbeth (3) werfen zwei Umschläge mit 329 Unterschriften in den Briefkasten. Die Post ist an das Verkehrsministerium und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gerichtet. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier