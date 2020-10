Isernhagen H.B

Wer aktuell am alten Feuerwehrgerätehaus in Isernhagen H.B., An der Beeke, vorbeifährt, sieht es sofort: In die Halle und die Räume dahinter zieht wieder Leben ein. Vor zwei Jahren war die Feuerwehr in ihren Neubau im Haselhöfer Vorfeld gezogen. Ihr ehemaliges Domizil erhält nun wieder einen kommunalen Nutzen: Der Kanalbetrieb der Gemeinde zieht dort ein. Für 150.000 Euro wird das Gebäude gerade saniert und umgebaut.

Bürger hatten sich Treffpunkt im Feuerwehrhaus gewünscht

Nachdem klar wurde, dass die Feuerwehr umzieht, gab es immer wieder die Wünsche aus dem Ort, dort eine geräumige Begegnungsstätte unterzubringen. Doch aus den Plänen wurde nichts. Zwei Jahre stand das Gebäude leer, nicht zuletzt, weil durch die Umnutzung zum Kanalbetrieb ein neuer Bauantrag gestellt werden musste. Und mitten in einem Wohngebiet solch einen Betrieb genehmigt zu bekommen, bedeutet durchaus einen größeren Aufwand bei der Planung.

Tobias Hoyzer überprüft in dem neuen Domizil des Kanalbetriebs die Zeichnungen. Früher standen dort die Fahrzeuge der Feuerwehr H.B. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Genehmigung liegt inzwischen vor – und im Inneren passiert aktuell so einiges: Die Kabel im Technikraum hängen noch etwas unsortiert von der Decke, dafür kann Tischler Klaus-Dieter Bock gerade die letzten Türen der Küchenzeile montieren. Waschbecken und Toiletten ziehen in die Sanitärräume ein. „Wir haben vieles aus dem alten Bestand wiederverwendet“, berichtet Tobias Hoyzer vom Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften der Gemeinde bei einem Durchgang durch das rund 230 Quadratmeter große Gebäude. In den drei Hallen, in denen einst Feuerwehrautos parkten, stehen künftig die Fahrzeuge des Kanalbetriebes. In einer der großen Garagen ist zudem eine Werkstatt angedacht, in der künftig Pumpen repariert werden können.

Auf dem Gelände gibt es eine Pumpanlage

Eigens dafür hatte eine beauftragte Firma dort einen Stahlträger eingebaut, damit die Angestellten die schweren Pumpanlagen für die Reparatur auch aufhängen und reparieren können. Der Bereich hinter den Fahrzeughallen ist völlig neu aufgeteilt und gestaltet worden. Dort verfügt der Kanalbetrieb künftig über eine Küche, ein Büro sowie Umkleiden und sanitäre Anlagen. Auch wenn manch ein Bürger in H.B. einer Begegnungsstätte an dieser Stelle hinterhertrauern dürfte, für den Kanalbetrieb gibt es kaum einen besseren Standort als diesen: Mit ein Grund dafür sei die Tatsache, dass sich auf dem Grundstück selbst eine Pumpe befindet, erläutert Hoyzer.

Kanalbetrieb war bisher am Hainhäuser Weg

Bisher war der Kanalbetrieb in einer ehemaligen Pumpanlage am Hainhäuser Weg in H.B. untergebracht. Die Mitarbeiter des Kanalbetriebes überwachen und reparieren die Pumpenanlagen im gesamten Gemeindegebiet. Diese Pumpen sind notwendig, da Isernhagen keine eigene Kläranlage besitzt: Das Abwasser wird zur Kläranlage nach Langenhagen gepumpt. Der Umzug in das neue Domizil soll in den nächsten Wochen Schritt für Schritt erfolgen – die schweren Werkzeuge und Gerätschaften lassen sich nicht mal eben in einen Karton verfrachten.

