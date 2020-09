Isernhagen F.B

Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hält die Kunst nicht auf: Ganz besondere Schwarz-Weiß-Fotografien gibt es ab Sonntag, 13. September, im KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. zu sehen. Eine große Vernissage zur Ausstellung entfällt – dafür können Besucher die Werke im Anschluss bis zum 11. November sehen.

Fotograf Sven Windhorst hat einen Blick fürs Besondere. Quelle: Sven Windhorst

Sven Windhorst lebt seit zehn Jahren in Isernhagen

Der Künstler begibt sich in diesem Fall zu einem Heimspiel: Aufgewachsen in Osterholz-Scharmbeck lebt Sven Windhorst inzwischen seit zehn Jahren in der Gemeinde Isernhagen. Mit seiner ersten Ausstellung „Darstellungen“ lässt er die Betrachter seiner Fotografien an seinem speziellen Blick auf die Welt teilhaben. Analoge Fotografien und Wortbeiträge – Eindrücke zwischen Reportage, Architektur, Recherche und Zufall – entstanden in Deutschland, Dänemark und der Türkei. Die Motive zeigen Giraffen und VW Käfer mit Ski, ein China-Restaurant, sehr wenige Menschen, Wasser und einen Spiegel am Strand, Fathi und Michael Kors und vieles mehr.

Auf seiner Website www.svenwindhorst.de veröffentlicht er schon viele Jahre lang analoge und digitale Bilderserien und Texte. Mit der Ausstellung sowie dem in diesem Jahr erscheinenden Buch „Präteritum – ein Buch über Heimat“ wagt er nun erstmals den Schritt in die breitere Öffentlichkeit.

Die Ausstellung im KulturKaffee Rautenkranz ist vom 13. September bis 11. November stets sonntags bis mittwochs sowie an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf www.kulturkaffee-rautenkranz.com und unter Telefon (05139) 9789050.

Von Carina Bahl