Kommunen schränken Feiern an Himmelfahrt deutlich ein

Isernhagen/Langenhagen

Mithilfe einer sogenannten Allgemeinverfügung wollen die Gemeinde Isernhagen und die Stadt Langenhagen die seit Jahren an bestimmten Orten in den beiden Kommunen bekannten Feier- und Trinkexzesse am Himmelfahrtstag unterbinden. Bei Missachtung drohen empfindliche Geldstrafen – auch mit Blick auf die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen.

Die jeweiligen Verfügungen gelten in Isernhagen H.B. für den gesamten Erholungs- und Freizeitbereich rund um den Hufeisensee, in Langenhagen für den Bereich Silbersee und Wietzepark, den Waldsee in Krähenwinkel und erstmals auch für den Brinker Park sowie den Stadtpark. In allen Fällen gelten die Regelungen von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr.

Strenge Kontrollen werden angekündigt

Nach Angaben von Isernhagens Gemeindesprecherin Svenja Theunert ist am Hufeisensee nicht nur das Trinken oder Mitbringen von Alkohol über 15 Volumen-Prozent – also Schnaps oder, wie es die Behörde ausdrückt, „branntweinhaltigen Getränken“ – verboten, sondern auch das Erzeugen oder Abspielen von Musik mit sogenannten Beschallungsanlagen. Wer gegen diese Auflagen verstößt, dem drohe eine Geldstrafe in Höhe von 50 Euro oder gar eine Haftstraße, falls er das Zwangsgeld nicht bezahlen kann, erklärt die Sprecherin.

Die Gemeinde Isernhagen, aber auch die Stadt Langenhagen kündigen strickte Kontrollen an den bekannten Hotspots an. Mehr noch: Auch die Polizei wird in den Gebieten regelmäßig patrouillieren. Die Ordnungshüter werden nicht nur die Einhaltung der mittels Allgemeinverfügung erlassenen Beschränkungen kontrollieren, sondern auch die wegen Corona derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen.

Gemeinde Wedemark greift erstmals zur Verfügung

Die benachbarte Gemeinde Wedemark hat nun erstmals ebenfalls eine Allgemeinverfügung im Bereich der Großen Beeke zwischen Meitze und Hellendorf erlassen. Dieser Abschnitt hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt nicht nur junger Leute aus der Wedemark herauskristallisiert. Im vergangenen Jahr entgleiste die Situation dort derart, dass fünf Feiernde von der Polizei vorübergehend festgenommen werden mussten.

Von Sven Warnecke