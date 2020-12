Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen gehört zu den beliebtesten Kommunen in der Region, wenn es darum geht, ein Haus zu bauen. Mehr als 2700 Interessenten stehen aktuell auf der Warteliste für ein kommunales Baugrundstück. Da braucht es Geduld. Die Wietzeaue II ist das nächste Neubaugebiet, das auf den Markt kommen wird – allerdings erst 2022. Dass es 2020 kein neues Wohngebiet gab, lässt sich auch an den Einwohnerzahlen erkennen. Diese haben sich nur marginal verändert.

Anzeige

Zahl der Gewerbesteuerzahler sinkt im Corona-Jahr

Die Gemeinde Isernhagen zieht 2020 Grundsteuer von insgesamt 11.200 Abgabekonten ein – dahinter stehen aber nicht nur einzelne Grundstücke, sondern auch Eigentumswohnungen. Im gesamten Gemeindegebiet, das 5980 Hektar groß ist, gibt es 2020 circa 564 Betriebe und Firmen, die Gewerbesteuer zahlen müssen. Daran lässt sich der Corona-Effekt erkennen: Im Jahr 2019 gab es noch 651 Gewerbesteuerzahler. Viele Betriebe haben im Pandemie-Jahr schließen müssen. Auch die Zahl der B-Schein-Berechtigten, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, ist 2020 auf 53 gestiegen – 2019 waren es 45.

So groß sind die Ortsteile in Isernhagen

Altwarmbüchen Altwarmbüchen ist Isernhagens größter Ortsteil. 2020 lebten dort 9368 Menschen, 2019 waren es noch 9401 Menschen –auf 844 Hektar Fläche. Altwarmbüchen zählt damit zwar die meisten Bewohner, ist flächenmäßig jedoch nur auf dem vierten Platz der Isernhagener Ortsteile zu finden.

Der zweitgrößte Ortsteil mit Blick auf die Einwohnerzahlen ist Isernhagen H.B. Dort lebten 2020 insgesamt 4122 Menschen (2019: 4161) auf 1246 Hektar Fläche. Flächenmäßig ist die Hohenhorster Bauerschaft damit ebenfalls auf Platz zwei im Gemeindegebiet.

Der drittgrößte Ortsteil in der Gemeinde ist Kirchhorst. Dort lebten 2020 insgesamt 3234 Menschen (2019: 3234) auf 1303 Hektar Fläche. Flächenmäßig ist Kirchhorst damit der größte Ortsteil Isernhagens.

In Isernhagen N.B. lebten im Jahr 2020 insgesamt 2850 Menschen (2019: 2814) auf 230 Hektar Fläche. Flächenmäßig ist N.B. somit der kleinste Ortsteil Isernhagens. Mit Blick auf die Einwohnerzahlen aber der viertgrößte in Isernhagen.

Neuwarmbüchen zählte im Jahr 2020 insgesamt 2632 Einwohner (2019: 2646) auf 939 Hektar Fläche. Neuwarmbüchen ist damit flächenmäßig der drittgrößte und mit Blick auf die Einwohnerzahlen der fünftgrößte Ortsteil in Isernhagen.

Isernhagen K.B. zählte 2020 insgesamt 1675 Einwohner (2019: 1672) auf 805 Hektar Fläche. Die Kircher Bauerschaft ist damit flächenmäßig Isernhagens fünftgrößter und mit Blick auf die Einwohnerzahlen der zweitkleinste Ortsteil.

Isernhagen F.B. ist mit gerade einmal 1483 Einwohnern (2019: 1491) der kleinste Ortsteil der Gemeinde. Flächenmäßig ist die Farster Bauerschaft mit 613 Hektar auf Platz sechs – und ist immerhin knapp dreimal so groß wie Isernhagens kleinster Ortsteil N.B. mit 230 Hektar.

In Neuwarmbüchen leben die meisten Senioren

Schaut man sich die Altersstrukturen in den sieben Ortsteilen an, so lässt sich erkennen, dass die meisten Senioren prozentual in Neuwarmbüchen leben: 35 Prozent der Neuwarmbüchener sind älter als 60 Jahre – in F.B. sind es gerade einmal 22 Prozent. Über die meisten Kinder und Jugendlichen kann sich derweil Isernhagen K.B. freuen: 23 Prozent aller Einwohner sind noch keine 18 Jahre alt. In H.B. sind es hingegen gerade einmal 17 Prozent.

268 Spielgeräte stehen auf den Spielplätzen in ganz Isernhagen

Hätten Sie es gewusst? Jedes Kind in der Gemeinde Isernhagen unter zwölf Jahren hat statistisch im 13,89 Quadratmeter Spielplatzfläche für sich. Insgesamt gibt es in der Gemeinde 45 Spielplätze, zehn Bolzplätze, zwei Skateranlagen, sieben Spielplätze auf Schulgeländen und 18 Kita-Spielplätze. Alles zusammen hat die Gemeinde damit 382 Spielgeräte aufgebaut.

1,3 Millionen Quadratmeter öffentliche Grünfläche gibt es zudem in der Gemeinde Isernhagen, 16.000 Bäume muss der Bauhof regelmäßig pflegen und kontrollieren. Eine Baumschutzsatzung soll alte und große Bäume schützen. Die Gemeinde erstellt zudem ein Baumkataster.

Von Carina Bahl