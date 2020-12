Isernhagen

Ob der Lockdown im Frühjahr tatsächlich für mehr Kinder in Isernhagen sorgen wird? Das dürfte sich rein rechnerisch erst Anfang 2021 beantworten lassen. Ein wenig mehr Nachwuchs würde der Gemeinde Isernhagen aber gar nicht schaden – denn die Einwohnerzahl ist im Vergleich zu 2019 gesunken. Lebten 2019 noch 25.419 Menschen im Gemeindegebiet, so sind es 2020 laut Statistik der Gemeinde im Dezember nur noch 25.364. Insgesamt starben im Corona-Jahr 216 Isernhagener –ausdrücklich aber laut Statistik des Gesundheitsamtes nicht einmal zehn davon an einer Corona-Infektion. Der älteste Isernhagener ist aktuell 101 Jahre alt, die älteste Isernhagenerin sogar 102.

Valentin ist der beliebteste Jungen-Name 2020

Wie die Isernhagener ihren Nachwuchs am liebsten nennen, das kann das Standesamt der Gemeinde mit Blick in die Statistik genau sagen. Der beliebteste Jungen-Name 2020 war Valentin –gleich fünf Babys erhielten diesen Namen. Auf den weiteren Plätzen folgen Maximilian (4) und Carl (3). Kein Vergleich zu 2019: Damals machten noch die Jungen-Namen Finn (7), Leonard (4), Paul (3) und Louis (3) das Rennen.

Sophie bleibt bei den Mädchen-Namen der Spitzenreiter

Sehr viel treuer sind die Isernhagener beim beliebtesten Mädchennamen. Sophie heißen 2020 sechs Babys in Isernhagen, 2019 waren es sogar acht. Auf Platz zwei folgt mit fünf Nennungen Carlotta, 2019 war es noch Charlotte (5). Ebenfalls fünf Mädchen wurden 2020 Emilia und Marie genannt. Auf Platz drei im vergangenen Jahr fand sich hingegen noch Ida (4).

163 Paare geben sich das Ja-Wort in Isernhagen

Die Ehe ist auch im Corona-Jahr in Isernhagen nicht aus der Mode gekommen. Trotz Einschränkungen bei der Gästezahl und strengen Hygienekonzepten bei der Zeremonie gaben sich 2020 insgesamt 163 Paare im Standesamt Isernhagen das Ja-Wort. Allerdings dürften es in Wirklichkeit noch mehr sein – schließlich dürfen die Isernhagener auch auswärts heiraten und der Statistik damit entfliehen. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass der Virus die Liebe nicht aufhalten konnte: 2019 gab es 193 Hochzeiten in Isernhagen. Dabei muss man aber bedenken: Das Standesamt war in diesem Jahr aufgrund von Umbauarbeiten rund sechs Wochen komplett geschlossen – mitten in der Heiratssaison im Sommer.

Ute und Rainer Wolf gehören zu jenen Paaren, die sich 2020 getraut haben. Die Eheschließung übernahm Isernhagens Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen (links). Quelle: Mark Bode

Betreuung für den Nachwuchs: Gemeinde hat ausreichend Plätze

Für die ganz jungen Isernhagener ist es vielleicht noch nicht ganz so wichtig – für die Eltern bedeutet aber auch das Betreuungsangebot im Wohnort viel, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. In diesem Jahr konnte die Gemeinde bis auf wenige Ausnahmen, alle Anfragen im Kita-Bereich bedienen. Nicht zuletzt aufgrund der zwei neuen Kitas in Isernhagen F.B. und Altwarmbüchen.

Aktuell hält die Gemeinde in ganz Isernhagen 313 Krippen-, 889 Kindergarten- und 172 Hortplätze vor. Hinzu kommen weitere Plätze in den Großtagespflegestellen und bei Tagesmüttern, die sich nicht genau beziffern lassen. 965 Kinder besuchen aktuell die fünf Grundschulen im Gemeindegebiet, 1518 Schüler zählen Gymnasium, IGS sowie die auslaufende Real- und Hauptschule in diesem Jahr zusammen.

Mehr als 1500 Haushalte sind auf den Hund gekommen

Zwar gilt die Gemeinde Isernhagen als Pferde-Gemeinde, doch eines der beliebtesten Haustiere ist und bleibt der Hund. 1528 Haushalte im Gemeindegebiet haben einen Hund angemeldet –in 149 Familien lebt ein Zweithund, in 30 von diesen sogar mindestens noch ein Dritthund. 54 Hunde in Isernhagen sind steuerbefreit, vier erhalten eine Ermäßigung bei der Hundesteuer und sieben sind von der Region Hannover als gefährlich eingestuft.

Der erste Hund schlägt in Isernhagen mit 108 Euro Hundesteuer zu Buche, der zweite und jeder weitere kosten 180 Euro. Ein Hund, der als gefährlich eingestuft wurde, kostet 612 Euro. Steuerbefreit sind beispielsweise Dienst- und Blindenhunde. Wachhunde, die Gelände oder Gebäude beschützen, die mindestens 300 Meter von der nächsten Siedlung entfernt sind, werden mit 50 Prozent Steuerermäßigung berechnet.

