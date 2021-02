Kirchhorst

Isernhagen damals und heute: Eine Urkunde der Familie von Cramm, datiert auf das Jahr 1770, erlaubte einst der Familie Hildebrand den Gutskrug in Kirchhorst zu betreiben. Später wurde daraus das Gasthaus Grethe – ein Treffpunkt im Dorf für Jahrhunderte in Familienhand. 2017 folgte der Abriss. Heute stehen auf der Fläche an der Steller Straße 11 moderne Mehrfamilienhäuser – und nichts erinnert mehr an das Elternhaus von Walter Grethe und seiner Schwester Ursula, die beide noch im Dorf wohnen.

Das Gasthaus Grethe ist schon lange Geschichte. Quelle: Sammlung Roland Schubert

100 Jahre nach der Eröffnung übernahmen die ersten Grethes die Wirtschaft. „Damals heiratete eine Hildebrand-Tochter einen Grethe“, erzählt Walter Grethe. Beide seien früh verstorben, sodass Walter Grethes Großvater Louis die Wirtschaft 1880 übernahm. „Mein Vater Walter war der nächste Wirt – und meine Mutter Emma kochte“, erinnert sich der heute 81-Jährige. Gute Hausmannskost gehörte dort auf den Mittagstisch.

Das Gasthaus Grethe stand bis 2017 an der Steller Straße. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Viele Fernfahrer machten bei Grethes an der B3 Rast. „Das war die beste Zeit des Gasthofes“, sagt Walter Grethe. Als letzte Betreiber der Familie schlossen sein Zwillingsbruder Willi und dessen Frau Sigrid im April 2003 nach 32 Jahren die Gastwirtschaft aus Altersgründen, aber auch, weil sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr rentiert habe.

Auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses Grethe steht heute ein modernes Mehrfamilienhaus. Quelle: Carina Bahl

Von Katerina Jarolim-Vormeier