Isernhagen H.B

Isernhagen damals und heute: Wo heute im Stundentakt moderne Züge in Richtung Hannover und Uelzen an zwei Gleisen halten und regelmäßig der Fernverkehr durchrauscht, hingen 1938 noch Fahnen mit Hakenkreuzen darauf.

Der Bahnhof in Isernhagen H.B. wurde 1938 eröffnet. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Bahnhof in Isernhagen H.B. am 15. Mai feierlich eröffnet. Seit diesem Tag konnten die Züge von Hamburg in Richtung Süden direkt durchfahren – ohne Umleitung über Lehrte. Der Bau der Strecke von Langenhagen nach Celle, der sogenannten Hasenbahn, hatte bereits 1913 begonnen.

Seit 1938 gibt es den Bahnhof in Isernhagen H.B.: Heute verkehrt dort stündlich ein Metronom zwischen Uelzen und Hannover. Quelle: Carina Bahl

Optisch hat sich – abgesehen von der Dekoration – 82 Jahre später gar nicht so viel am Bahnhof in H.B. geändert. Das Bahnhofsgebäude steht immer noch, dient heute allerdings als Wohnhaus. Die nächste Veränderung ist jedoch in Sicht: Eine Verlängerung des Bahnsteigs und eine Sanierung des Bahnhofsvorplatzes sind lange gefordert und sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Von Carina Bahl