Kirchhorst

Isernhagen damals und heute: Die riesige Leinwand des Autokinos war einst schon von Weitem zu sehen. 1969 wurde das Autokino am Kirchhorster See eröffnet und war über viele Jahre ein wahrer Besuchermagnet. Viele Isernhagenerinnen und Isernhagener dürften schöne Jugenderinnerungen an das Filmeschauen unter freiem Himmel haben – für nicht einmal 15 Mark Eintritt und bei knatternder Akustik aus den Lautsprechern.

Ein Foto aus der Sammlung von Hobbyhistoriker Roland Schubert zeigt die Leinwand 1970, die weit über den Badestrand des Sees hinaus zu sehen war.

In den Siebzigerjahren gehörte die riesige Leinwand des Autokinos am See zur Kirchhorster Skyline. Quelle: Sammlung Roland Schubert

In den Neunzigerjahren jedoch konnte das Autokino den großen Filmpalästen keine Konkurrenz mehr bieten. Auch der Versuch eines Neustarts kurz nach der Jahrtausendwende missglückte. Seit 2002 ist das Autokino endgültig Geschichte – und Kirchhorsts Skyline wieder deutlich flacher.

Heute erinnert am Kirchhorster See nichts mehr an das Autokino - aber es gibt neue Pläne für die Fläche. Quelle: Carina Bahl

Heute erinnert am Kirchhorster See nichts mehr an das Autokino. Aber es gibt neue Pläne für das Gelände, das inzwischen vom Gewerbegebiet Südlich Trennemoor eingerahmt wird. Ein Investor möchte am Kirchhorster See ein Hotel bauen – weitere Details sind noch nicht bekannt.

Von Carina Bahl