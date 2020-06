Zwischen Antiquitäten: Kirchhorster Ehepaar Voß lebt wie im Heimatmuseum

Kirchhorst

Es ist im Laufe der Jahre zu einem Ritual geworden: Jeden Abend dreht sich Dieter Voß auf dem Weg ins Schlafzimmer auf der Diele noch einmal um und betrachtet den riesigen Raum. Sein Blick fällt dabei immer auf unterschiedliche Raritäten. Für einen Moment hält der inzwischen 80-Jährige inne, erfreut sich an seinen Schätzen und geht schließlich mit einem Gefühl der Glückseligkeit weiter. Voß und seine Frau Margrit (78) betreiben einen Scheunenflohmarkt in Kirchhorst und leben selbst inmitten einer Vielzahl an Antiquitäten und Trödel. Die Dinge in der Scheune sind für die Kunden zu erstehen, doch von den Gegenständen im Wohnhaus, in dem sie seit 20 Jahren leben, möchten sich die Eheleute nicht trennen. „Es ist unser ganz privates Heimatmuseum“, sagt Margrit Voß und lacht.

Diverser Trödel ist auf dem Flohmarkt zu entdecken. Quelle: Mark Bode

Flachbildfernseher steht in der Döns

In ihrem Wohnzimmer, von ihnen gern Döns genannt – norddeutsch für gute Stube – fallen lediglich der Flachbildfernseher und der moderne Ledersessel aus der Zeit. Ohrensessel, eine alte Couch und ein Eckschrank aus Esche versetzen den Beobachter rund 200 Jahre zurück. Die alten Sitzmöbel sind für einen Fernsehabend laut Dieter Voß „nicht sonderlich bequem“, deshalb wurde der Ledersessel gekauft. Auf der Diele befindet sich eine große Feuerstelle, die er selbst gebaut und liebevoll verziert hat. Schinken und Würste – mit einer Ausnahme sämtlich künstlich – hängen von der Decke, daneben ein alter Ledereimer. In einem Regal findet sich eine Reihe Bunzlauer Töpfe, daneben Teller mit Zwiebelmuster, darunter steht ein Grapen – ein Kessel mit drei Füßen. An der nächsten Wand hängen Körbe mit Stroh, darin sitzen Hühner – allerdings keine echten. Zahlreiche weitere Gegenstände zieren den Raum.

Eine alte Dezimalwaage steht auf dem Hof, im Hintergrund lagern unzählige Töpfe und Wannen. Quelle: Mark Bode

Ehepaar sammelt seit 1973 Trödel

Grob geschätzt 10.000 Artikel lägen auf dem angemieteten Areal und in zusätzlichen Lagerräumen in der Umgebung, sagt Dieter Voß. Genau wisse er es aber nicht. „Ich habe alles doppelt und dreifach“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Seit 47 Jahren sind die Eheleute auf Flohmärkten unterwegs. Die ursprüngliche Idee: Sie wollten alles sammeln, was in ein bäuerliches Haus gehört, damit dieses authentisch wirkt. Das Ehepaar, das seit 1960 verheiratet ist und damals noch in Hannover lebte, hatte sich zu Beginn der Siebzigerjahre in der Lüneburger Heide ein kleines Fachwerkhaus als Zweitdomizil gekauft. „Das wollten wir schön herrichten“, erinnert sich Margrit Voß. „Damit ging es los. Wir sammelten alles wie die Geisteskranken“, sagt ihr Mann.

Um sich Dinge für die eigenen vier Wände leisten zu können, entstand 1973 der Gedanke, auf Flohmärkten Trödel zu erwerben und diesen anschließend gewinnbringend wieder zu verkaufen. „Ich konnte nichts liegenlassen. Mein Motto war immer: Da kannst du noch eine Mark mit machen“, sagt der gelernte Maurer. So kamen über die Jahrzehnte unzählige Eisenbeschläge, Bierkrüge, Töpfe, Lampen, Werkzeuge, Truhen, Spiegel, Uhren, Bilder, Schränke und weitere Dinge zusammen.

Margrit und Dieter Voß leben in Kirchhorst inmitten einer Menge Trödel und Antiquitäten. Quelle: Mark Bode

Freude an alten Dingen

„Wir haben Spaß an den alten Sachen und hatten schon immer Interesse an deutscher Geschichte“, sagt Margrit Voß, die aus Pommern stammt und als Bürokauffrau gearbeitet hat. „Man macht sich immer Gedanken, wem die Gegenstände mal gehörten und was diese schon alles erlebt haben.“ Von der heutigen Wegwerfmentalität halten beide nichts.

Das Ehepaar Voß hat nach eigener Aussage über Jahre hinweg versucht, Mitglieder des Orts- und Gemeinderates sowie der Kirchen und auch Privatmenschen davon zu überzeugen, gemeinsam ein Museum in Kirchhorst entstehen zu lassen. „Die meisten haben die Dinge aber wohl eher als Schrott angesehen, und keiner war gewillt, ein Gebäude zur Verfügung zu stellen“, sagt Dieter Voß enttäuscht. Inzwischen haben die beiden das Interesse am Museum verloren, da viele wertvolle Gegenstände mittlerweile schon verkauft wurden. Sie genießen daher lieber ihr privates Museum – und schauen sich vor dem Schlafengehen noch einmal um.

Von Mark Bode