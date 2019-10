Altwarmbüchen

Wenn sich drei Radfahrer auf einem Radweg begegnen, dann kann es nicht nur eng werden, sondern auch noch schmerzhafte Folgen haben. Diese Erfahrung mussten am Montag zwei Männer an der Hannoverschen Straße machen. Sie waren gegen 16.30 Uhr in der Nähe der Opelstraße in Richtung Lahe unterwegs. Da einem 22-Jährigen der vorausfahrende 45-Jährige offensichtlich zu langsam unterwegs war, setzte er zum Überholen an und versuchte, rechts vorbeizufahren.

Unfallverursacher flieht mit seinem Rad

In diesem Moment machte der 45-Jährige einen Schlenker nach rechts, um einem entgegenkommenden Radfahrer auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem 22-Jährigen. Beide stürzten und verletzten sich. Der entgegenkommende Radfahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nun versucht die Polizei ihn zu ermitteln, da er verbotenerweise in der falschen Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer