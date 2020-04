Als er in Auftrag gegeben wurde, war von der Corona-Krise noch keine Rede: Jetzt kommt ein Spendenbrief der Christophorusgemeinde in Isernhagen-Altwarmbüchen für den eigenen Neubau zur Unzeit, wie Pastor Sebastian Müller einräumt. Und ob der Zeitplan für den Bau zu halten ist, das steht auch noch in den Sternen.