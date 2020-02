Altwarmbüchen

Offensichtlich im Team ging ein Duo in Altwarmbüchen vor: Einer der Täter sprach im Aldi-Markt an der Krendelstraße eine Frau an und verwickelte sie in ein Gespräch. Diese Zeit nutzte ein Komplize und stahl deren Geldbörse aus dem Einkaufswagen der Frau. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Montag, 27. Januar, gegen 15.15 Uhr. Der Polizei liegen keine Beschreibungen der Täter vor. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Polizeikommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer