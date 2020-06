Zentrum Altwarmbüchen: Bothfelder Straße ist erst ab Dienstag frei

Altwarmbüchen

Eine gute Nachricht bleibt es, aber der Grund dafür lässt leider einen Tag länger auf sich warten als geplant: Statt am Montag, 8. Juni, wird der Kreuzungsbereich von Bothfelder und Königsberger Straße in Altwarmbüchen nun doch erst am Dienstag, 9. Juni, freigegeben.

Regenfälle haben die Arbeiten verzögert

Schuld daran sind die Regenfälle der vergangenen Tage. „Aufgrund der Witterung kam es beim Auftragen der Deckschicht zu Verzögerungen“, teilte Gemeindesprecherin Svenja Theunert am Freitagmorgen mit. In der Folge muss die Straßenbaufirma am Montag noch Restarbeiten im Einmündungsbereich vor dem Penny-Markt erledigen. „Der Kreuzungsbereich wird dadurch erst im Laufe des Dienstags, 9. Juni, freigegeben werden können“, so die Sprecherin weiter. Die Baufirma habe die Anlieger informiert.

Anzeige

Insgesamt drei Schichten Asphalt müssen die Arbeiter aufbringen, um die Fahrbahn fertigzustellen. Nach dem Aushärten kann der Verkehr auf der Bothfelder Straße wieder auf gesamter Länge rollen. Die Königsberger Straße bleibt dann allerdings vorerst eine Sackgasse, dort sind noch Restarbeiten zu erledigen. Anlieger können vom Farrelweg aus auf die Königsberger Straße einfahren.

Weitere NP+ Artikel

Arbeiten starten vor dem Rathaus

Die millionenschwere Sanierung des Zentrums in Altwarmbüchen, die Bund und Land finanziell fördern, ist damit allerdings noch lange nicht abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses hatte die Gemeindeverwaltung über den weiteren Fortgang informiert. Demnach soll nach den Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich als Nächstes die Penny-Zufahrt ausgebaut werden.

Der zweite Bauabschnitt der Zentrumssanierung befasst sich dann mit dem zentralen Bereich, also dem mittleren Abschnitt der Bothfelder Straße und dem Rathausplatz. Die politischen Gremien hatten die Tiefbauplanung bereits beschlossen. Der Beschluss über die Vergabe ist für den Sommer vorgesehen. Zeitnah, spätestens im Frühherbst, sollen dann dort die Arbeiten beginnen. Die Gewerbetreibenden im Zentrum sollen beteiligt, die Öffentlichkeit soll rechtzeitig informiert werden.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter