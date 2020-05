Corona-Krise trifft Caravan-Branche schwer

Altwarmbüchen/Kirchhorst

Das Coronavirus trifft die Anbieter von Wohnwagen und Wohnmobilen hart. Wegen des von der Bundesregierung erlassenen Reiseverbots und der angeordneten Geschäftsschließungen auch in dieser Branche ging die Nachfrage nach neuen Reisemobilen stark zurück, das Vermietungsgeschäft brach völlig zusammen – und das in einer Zeit, die eigentlich den Saisonauftakt markiert. Doch nun sollen die Campingplätze zumindest in Niedersachsen wieder öffnen dürfen. Und die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus könnten auch eine Chance für die Branche sein.

Über die am Montagmittag von der Landesregierung angekündigten Lockerungen für den Tourismus freut sich Volkmar Hujer vom gleichnamigen Caravan- und Campingspezialisten in Altwarmbüchen sehr. „Dass die Dauercamper ab Donnerstag, 7. Mai, und alle anderen Camper ab Montag, 11. Mai, wieder in Niedersachsen auf die Campingplätze gehen dürfen sollen, ist gut“, sagt er. Viele seiner Kunden hätten für die Sommerferien bereits Plätze auf deutschen Campingplätzen gebucht. Und etliche Mieter von Wohnmobilen warteten sehnlichst darauf, losfahren zu können. „Wichtig ist aber auch, dass die Infektionszahlen nicht zu sehr hochgehen“, gibt Hujer zu bedenken.

Web-Videos weisen die Kunden in ihr Wohnmobil ein

„Alle leiden unter den Auswirkungen von Corona“, sagt Rolf Reich, Geschäftsführer bei Eubo Caravan Tirge in Altwarmbüchen. Mehr als sechs Wochen lang hatte der Anbieter von Neu-, Gebraucht- und Mietfahrzeugen wegen der Vorgaben der Bundes- und Landesregierung geschlossen. Wer sein Fahrzeug abholen wollte, konnte dies nur nach Terminvereinbarung und unter Wahrung aller Hygiene- und Abstandsregeln tun. Eine persönliche Einweisung in das Gefährt musste entfallen. Dafür stellte der Wohnmobilanbieter Videos auf seiner Website bereit.

Rolf Reich : „Die Vermietungen sind auf null gegangen“

„Die Vermietungen sind auf null gegangen. Der Verkauf ist zurückgegangen, aber noch sind wir gut aufgestellt“, schildert der Chef des 25 Mitarbeiter großen Unternehmens die Situation. Seit Montag, 4. Mai, hat es wieder geöffnet. Reich hofft, dass die Reisewarnungen bald aufgehoben werden und dadurch das Geschäft wieder belebt wird. „Schließlich sitzt man in einem Wohnmobil ja nur zu zweit und ist auch am Reiseort weniger in Kontakt mit anderen Menschen als in einem Hotel“, betont der 57-Jährige. Insgesamt könnte das veränderte Reiseverhalten möglicherweise zu verstärkten Campingreisen führen. „Wir sind vielleicht eine der wenigen Branchen, die langfristig wieder in Schwung kommt“, hofft er.

Volkmar Hujer : „Wohnmobilreisen könnten populärer werden“

„Tatsächlich könnten die Veränderungen durch das Coronavirus dazu führen, dass Reisen mit dem eigenen Wohnmobil oder Campingwagen in Deutschland populärer werden“, vermutet auch Hujer. Wenn Flugreisen und Kreuzfahrten längere Zeit nicht möglich seien, werde sich, so der 73-Jährige, vielleicht manch einer dem Abenteuer Camping zuwenden.

Seit fast 50 Jahren ist Hujer in der Reisemobilbranche tätig. Noch nie sei es in all der Zeit zu solch einem Einbruch des Geschäfts gekommen. Seit Erlass der Corona-Beschränkungen seien die Vermietungen fast komplett zum Erliegen gekommen, wochenlang hagelte es Stornierungen von Aufträgen. Viele Zulieferfirmen befänden sich in Kurzarbeit. Dadurch komme es teilweise zu Verzögerungen bei Warenlieferungen.

Hype auf Reisemobile in den vergangenen Jahren

Wehmütig denkt Marion Poppe-Piassek an die Jahre 2017 und 2018 zurück. Da sei ein regelrechter Hype auf Caravane zu beobachten gewesen. „Das spontane und unabhängige Reisen ist immer beliebter geworden“, sagt die Inhaberin des Caravan Centers Kirchhorst. Nun bremse das Coronavirus die Camper aus. Zwar könne sie sich vorstellen, dass zum Sommer hin die Campingplätze in ganz Deutschland wieder geöffnet sind, trotzdem blicke sie skeptisch in die nähere Zukunft. „Die Stellplätze in Deutschland sind schnell voll. Es kann nicht jeder mit dem Campingwagen in Deutschland Urlaub machen“, sagt Poppe-Piassek. Für ihre Klientel sei das Reisen in Europa interessanter, und das falle ja voraussichtlich eine Weile aus.

Es kann nur gekauft werden, was auf dem Hof steht

In den sechs Wochen der Betriebsschließung sei der Verkauf in ihrem Drei-Personen-Betrieb völlig eingebrochen, schildert die Inhaberin des Kirchhorster Unternehmens. Seit der Wiedereröffnung vor einer Woche laufe das Geschäft langsam wieder an. „Kunden können allerdings nur kaufen, was auf dem Hof steht“, erklärt die Chefin mit Blick auf die rund 45 Campingwagen. „Die Hersteller haben in den vergangenen Wochen nur produziert, was bereits verkauft war.“

Wer Wünsche in Bezug auf Sonderausstattung habe, so Poppe-Piassek, müsse damit rechnen, einige Monate auf seinen Wohnwagen zu warten. Jeweils im August kämen neue Modelle auf den Markt. Wie sich die Branche langfristig entwickele, könne derzeit niemand sagen, so die Unternehmerin. „Ich hoffe, dass wir das überstehen.“

Von Gabriele Gerner