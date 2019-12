Wöhler-Dusche-Hof in N.B. bekommt mehr Geld

Isernhagen N.B

Der Verein Nordhannoversches Bauernhausmuseum kann entspannter in die Zukunft schauen: Die Gemeinde Isernhagen will den Trägerverein des bekannten Wöhler-Dusche-Hofes in N.B. bis weit ins nächste Jahrzehnt finanziell unterstützen – und das stärker als bislang.

Der neue Vertrag soll bis Ende 2025 gelten, der jährliche Betriebskostenzuschuss um 2000 auf 24.000 Euro steigen. Hinzu kommt ein Ausbaukostenzuschuss von weiterhin 3000 Euro pro Jahr. Der Finanzausschuss des Rates hat dem Vorschlag der Verwaltung jetzt einhellig zugestimmt. Ein entsprechendes Votum des Rates gilt somit als sicher.

„Wöhler-Dusche-Hof ist ein besonderes Kulturdenkmal“

Der Verein Nordhannoversches Bauernhausmuseum wurde 1989 gegründet und umfasst aktuell rund 150 Mitglieder. Er pflege und erhalte den Wöhler-Dusche-Hof „mit hoher Professionalität, Kontinuität und hohem ehrenamtlichen Engagement“, lobt die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Der Museumshof an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B., ein Baudenkmal aus dem späten 16. Jahrhundert, gelte als typisches Beispiel für die nordhannoversche Hauslandschaft. „Der Wöhler-Dusche-Hof ist ein besonderes Kulturdenkmal, welches über die Grenzen Isernhagens hinaus bekannt ist.“

Doch ein altes Haus samt großem Grundstück mit Backhaus, Bauerngarten und alten Eichen zu unterhalten kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Von daher hat der Verein den höheren Zuschuss auch bitter nötig. Der Pachtvertrag mit den Eigentümern wurde gerade bis Mitte 2030 verlängert, der Pachtzins steigt um 1900 Euro jährlich.

Rund 40.000 Euro pro Jahr kostet der Museumsbetrieb. In der Saison von Mai bis Oktober ist das Bauernhausmuseum jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt Mitmach- und Backtage, Gottesdienste, plattdeutsche Theaterstücke, Führungen für Schulklassen, klassische Konzerte und die Beteiligung an der Aktion offene Pforte. Durchschnittlich kommen einige Hundert Besucher, am Regionsentdeckertag sind es aber auch mal weit über 1000. Mit seinem Angebot an Getränken, Gegrilltem sowie dem Butterkuchen und dem frischen Brot aus dem historischen Backhaus generiert der Verein Jahr für Jahr bis zu 17.000 Euro an Spenden.

Verein muss Sanierungen und Schädlingsbekämpfer bezahlen

Nötig sind die Einnahmen nicht nur für den normalen Museumsbetrieb. Beispielsweise setzt der Holzwurm den alten Balken zu, sodass immer wieder ein Schädlingsbekämpfer bezahlt werden muss. „Da müssen wir auch nächstes Jahr wieder ran. Das ist ein fortlaufender Prozess“, sagt die Vereinsvorsitzende Ute Schaumann. Als die Mitglieder nun für die Sonderausstellung im nächsten Jahr alte Spinnräder aus dem Magazin holten, habe man auch an diesen Holzwurmbefall feststellen müssen.

Mal muss die Baumschau der Region bezahlt und ein Baumpfleger engagiert werden, mal sind morsche Bretter eines alten Ackerwagens, Küchenschränke oder Bierzeltgarnituren zu ersetzen – die Liste ist lang. Dazu zählt auch die Beseitigung eines Wasserschadens: Nach dem Starkregen im Oktober hatte das Wasser zentimeterhoch in der Diele des Wöhler-Dusche-Hofes gestanden, der Lehmboden soll 2020 ausgebessert werden. Im Frühjahr stehen zudem die Sanierung des Südgiebels und der Anstrich des Nordgiebels auf dem Programm. Dabei hilft auch Fördergeld der Region: Je 15.000 Euro erhält der Verein zweckgebunden für die Jahre 2019 bis 2021.

