Isernhagen N.B

Auf dem Wöhler-Dusche-Hof, Am Ortfelde 40 in Isernhagen N.B., wird am Sonntag, 6. Oktober, erstmals ein Erntedankgottesdienst gefeiert.

Das Erntedankfest gehört zu den ältesten Festen der Menschheit. Traditionell wird mit dieser Feier am Ende der Erntezeit Gott dafür gedankt, dass er die Gartenfrüchte und das Getreide hat gedeihen lassen. Heutzutage will das Fest auch daran erinnern, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, viel zu essen zu haben.

Altar wird zum Erntedankfest geschmückt

Wie die Jahre zuvor in der Kirche St. Marien wird Erntedank wieder in einem festlichen Rahmen gefeiert. Der Altar wird geschmückt, und die Erntefrauen werden in den Wöhler-Dusche-Hof einziehen. Zudem wird ein Abendmahl gereicht. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Im Anschluss können sich die Besucher mit Getränken und Butterkuchen stärken, denn neben der Erntedankfeier ist an diesem Tag auch Backtag im Museum.

Das könnte für Sie auch interessant sein:

Auf dem Wöhler-Dusche-Hof wird die Geschichte lebendig

St. Marien dankt für Ernte und Gemeindehaus

Von Lisa Otto