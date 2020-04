Wöhler-Dusche-Hof: Museumsverein verschiebt den Saisonstart

Isernhagen N.B

Hohe Töne schallen von einem Baugerüst über den Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen N.B. Mit einer Schleifmaschine bearbeitet Benjamin Engling gerade die alte Holzschicht am Nordgiebel. Anschließend wird er das Holz mit einem neuen offenporigen Anstrich gegen die Einflüsse von Wind und Wetter schützen. Die Gefache im Erdgeschoss erhalten ebenso einen frischen Anstrich. „Am Südgiebel wird demnächst noch ein Lehmbauer den Putz erneuern“, sagt Schriftführer Wolfgang Reich vom Vorstand des Vereins Nordhannoversches Bauernhaus-Museum Isernhagen.

Für solche Renovierungsarbeiten ist es hilfreich, dass derzeit keine Besucher über das Gelände des Baudenkmals aus dem späten 16. Jahrhundert strömen. Und das wird sehr zum Bedauern der engagierten Ehrenamtlichen vorerst auch so bleiben: Da auch die Vorarbeiten für die Saisoneröffnung samt neuer Sonderausstellung nicht von der Corona-Pandemie verschont geblieben sind, muss der Start in die neue Saison verschoben werden. Geplant gewesen war dieser für Sonntag, 3. Mai. „Den neuen Termin teilen wir umgehend mit, sobald die Bundesregierung die zurzeit geltenden Einschränkungen und Verbote gelockert hat beziehungsweise der normale Alltag wieder eingekehrt ist“, schreibt Reich in einem Brief „an alle Freunde des Bauernhaus-Museums“.

Großer Ansturm beim Regionsentdeckertag 2018: Wer nicht weit laufen möchte, kommt mit dem Fahrrad zum Bauernhaus-Museum. Quelle: Frank Walter

Jede Saison erfordert viel Vorbereitung

Die Arbeiten für die jeweilige Saisoneröffnung beginnen bereits im Winter, ebenso die Themenwahl für die neue Sonderausstellung. So müssen die Aktiven besondere Veranstaltungen definieren, Kontakte zu den externen Beteiligten aufnehmen und die entsprechenden Termine koordinieren. Die daraus resultierende Terminübersicht wird über die Medien bekannt gemacht. Frühzeitig organisiert werden muss auch die Gestaltung des regionsweiten Entdeckertages. In den vergangenen Jahren waren an diesem Tag jeweils mehr als 1000 Besucher auf den Wöhler-Dusche-Hof geströmt, um dort die mehr als 20 Stationen für Jung und Alt zu erkunden.

Benjamin Engling schleift die alten Holzschichten ab. Quelle: Frank Walter

Ausstellung zu Hopfen und Leinen wird 2021 gezeigt

Die Auswahl der Sonderausstellungen ist anspruchsvoll: So wollen die Aktiven des Vereins stets einen neuen, bisher nicht präsentierten Inhalt finden, der auch hinreichend viel Potenzial für „begreifbare“ Exponate liefert – Themen mit vorwiegend textlichen Informationen kommen nicht in die Auswahl. Ist die Entscheidung für das Thema gefallen, so erstellen Mitglieder begleitende Informationen. Außer Exponaten aus dem eigenen Fundus werden Museen und Institutionen, aber auch Vereinsmitglieder um Leihgaben für die Ausstellung gebeten.

Alle diese Vorbereitungen waren in vollem Gange, als die Corona-Pandemie die Arbeiten stoppte. Wenn nicht mehr als zwei Personen zusammensein dürfen, und dann auch nur auf Abstand, „so lässt sich keine konstruktive Arbeit durchführen respektive fortsetzen“, so Reich. Daher hat der Vorstand beschlossen, die begonnenen Arbeiten für die Sonderausstellung „Wenn der eigene Hof nicht satt macht … – Bäuerliches Zubrot: Hopfen und Leinen“ für dieses Jahr zu beenden. Stattdessen wird sie im nächsten Jahr gezeigt.

Von Frank Walter