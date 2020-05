Wieder Sachbeschädigung an Hochsitzen – Polizei ermittelt

Isernhagen F.B

Erneut haben Unbekannte in Isernhagen zwei Hochsitze beschädigt. Es waren die Taten Nummer neun und zehn in einer immer länger werdenden Serie, die sich von Isernhagen N.B. über K.B. nun bis nach F.B. zieht.

Einen Hochsitz am Weg Kircher Kämpen traf es am Montag oder Dienstag. Der zweite Jägersitz in der Verlängerung des Werlohwegs wurde am Mittwoch zwischen 11 und 19 Uhr beschädigt. Bei einem der Hochsitze warfen die unbekannten Täter die Leiter um, die dabei Schaden nahm. Beim anderen wurde ein Stuhl aus dem Ansitz geschleudert und so zerstört.

Anzeige

Die Polizei ermittelt wie schon bei den anderen Fällen wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Zeugenhinweise an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Frank Walter