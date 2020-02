Neuwarmbüchen

Die Einbruchsserie in Neuwarmbüchen wird immer länger. Jetzt sind bereits fünf derartige Taten seit Mitte Januar bekannt. Laut Polizei versuchten Unbekannte, ein Fenster und die Terrassentür eines Wohnhauses am Schmiededamm aufzubrechen. Ins Haus gelangten sie zwar nicht, richteten aber einen Schaden von etwa 200 Euro an. Ereignet hat sich der Einbruchsversuch im Zeitraum von Mittwoch, 13. Januar, bis Sonnabend, 8. Februar. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter