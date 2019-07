Isernhagen/Brandenburg

Das Wetter-Projekt der IGS Isernhagen ist zum erwarteten guten Ende gekommen: Lehrer Jan Ahrenshop hat die Nutzlast zurück, die am Wetterballon hing und die nach dessen Platzen in rund 30 Kilometern Höhe an einem Fallschirm zurück zur Erde segelte.

Wetterballon war beim IGS-Sportfest gestartet

Den Ballon hatten die Isernhagener Schüler bei ihrem Sportfest kurz vor den Sommerferien starten lassen. Er war rund 180 Kilometer weit bis nach Brandenburg an der Havel geflogen. Den Film der kleinen Kamera, die zusammen mit einem Aufzeichnungsgerät für Wetterdaten, einem GPS-Sender und einem leistungsstarken Akku in einer Styroporbox am Ballon hing, hat Lehrer Ahrenshop mittlerweile gesichtet. Anders als im Vorjahr hat die Kamera diesmal nicht zwischendurch den Geist aufgegeben. Die Schüler, die den Film nach den Sommerferien sehen werden, können also diesmal nicht nur den Start, sondern auch die Landung mitverfolgen.

Als falsche Spur entpuppt hatte sich zwischenzeitlich eine Meldung aus der Magdeburger Börde, wo die Ballonfahrt Berechnungen zufolge eigentlich hätte enden sollen. Eine dort aufgefundene Sonde für Wetterdaten, die samt Fallschirm in einem Baum über einer Straße hing, gehört nicht der IGS Isernhagen. Sie muss also einem anderen Wetterprojekt entstammen.

Von Frank Walter