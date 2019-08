Isernhagen

Welches Motiv soll den diesjährigen Adventsloskalender der Bürgerstiftung Isernhagen zieren? Das wollen die Organisatoren nicht allein entscheiden und beziehen deshalb die Bürger mit ein. Diese können noch bis Ende August darüber abstimmen.

Drei Motiventwürfe stehen nach Auskunft von Sandra Thurow, Vorsitzende des Stiftungsrates, zur Auswahl. Alle Bilder haben Schüler der Kunstschule Isernhagen gemalt – mitten im Sommer. Dazu kooperierte die Bürgerstiftung erstmals mit der Einrichtung. Fünf kleine Künstlerinnen zwischen acht und zehn Jahren brachten mit Acrylfarben reihenweise Weihnachtsmänner auf Papier.

Bis zum 31. August läuft die Abstimmung auf der Facebook-Seite der Bürgerstiftung. Indem die Nutzer „Gefällt mir“ klicken stimmen sie für ihr Lieblingsmotiv ab. Das Bild mit den meisten Likes werde bei der finalen Entscheidung der Jury berücksichtigt, kündigt Thurow an. Wer Facebook nicht nutzt, kann auch eine E-Mail an sandra.thurow@buergerstiftung-isernhagen.de senden und so seine Stimme abgeben.

Bevor die Adventszeit beginnt, kann der Kalender erworben werden. Traditionell beginnt der Verkauf am 1. November. Der Erlös fließt in Projekte der Bürgerstiftung in Isernhagen. Im vergangenen Jahr zierte ein Foto des zugefrorenen Altwarmbüchener Sees die Vorderseite der Kalender, von denen die Organisatoren im vergangenen Jahr 3800 Stück produzieren ließen.

Von Julia Gödde-Polley