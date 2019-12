Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Wer am dritten Adventswochenende noch nichts vor hat, kann sich gleich zwischen zwei Weihnachtsreiten entscheiden. Für Sonnabend, 14. Dezember, 16 Uhr, lädt der Reit- und Voltigierverein Kirchhorst - Stadtgut Stelle ( RVK) in seine Reithalle am Mühlenweg 40 ein. Die Besucher können sich auf diverse Quadrillen, Voltigiervorführungen und ein Weihnachtsmärchen freuen. Zudem sind Engelchen und Teufelchen hoch zu Ross zu sehen, und auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt.

Weihnachtsreiten gibt es auch in Neuwarmbüchen

Ebenfalls gibt es am Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr ein Weihnachtsreiten in der Ponyschule Rolke. Auf dem Hof Döpke, Höfestraße 4, können sich die Besucher auf ein buntes Programm bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und mehr freuen. Neben Quadrillen und Voltigierdarbietungen erwartet die Zuschauer unter anderem noch eine Vorführung von „Die Schöne und das Biest“. Auch in der Ponyschule kommt der Weihnachtsmann vorbei.

Der Eintritt ist in beiden Fällen frei und ohne Anmeldung möglich.

Von Lisa Otto