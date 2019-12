Isernhagens schönster Weihnachtsmarkt öffnet wieder

Isernhagen K.B

Mit ein paar Buden im historisch-stimmungsvollen Ambiente hinter der St.-Marien-Kirche hatte 1977 alles angefangen. Mittlerweile ist der Weihnachtsmarkt in Isernhagen K.B. – für viele einer der schönsten weit und breit – zu einer Attraktion für Menschen auch aus dem weiten Umland herangewachsen. Neben Kirchenkonzerten, Kunsthandwerk und dem nostalgischen Kinderkarussell können sich die Besucher von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, wieder auf etwas Neues freuen. So gibt es am Freitag und Sonnabend erstmals das Stockbrotbacken der Pfadfinder des VCP Altwarmbüchen.

Viel Musik auf dem Weihnachtsmarkt

Der von Ehrenamtlichen organisierte Weihnachtsmarkt wird am Freitag um 16 Uhr unter musikalischer Begleitung eröffnet. Nach dem stimmungsvollen Auftakt können die Besucher über den weihnachtlich geschmückten Platz schlendern und sich auf Waren und Werke der etwa 40 Aussteller freuen. In den Räumen der Kindertagesstätte St. Marien zeigen Künstler und Kunsthandwerker ihre Kreationen. Zudem demonstrieren einige Aussteller, wie ihre Arbeiten entstehen.

Doch auch Musik darf nicht fehlen. In der Kirche wollen am Freitag ab 18 Uhr Martina Petersen und Hans-Jürgen Ulrich bei „Klassik im Advent“ begeistern. Im Anschluss gibt es ab 20 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Am Sonnabend geht es ab 17 Uhr mit einem Shanty-Gottesdienst des Shantychors Isernhagen weiter. Zuvor möchte das Hornbläserensemble der Musikschule Isernhagen und Burgwedel ab 16 Uhr noch die Besucher unterhalten. Einen weiteren Auftritt haben diese Musiker am Sonntag zur gleichen Zeit. Anschließend gibt es ab 18 Uhr noch ein Konzert des Coro di Mattina aus Isernhagen F.B.

Auch der Weihnachtsmann kommt nach Isernhagen K.B.

Doch der Weihnachtsmarkt hat auch vieles für die jüngsten Besucher zu bieten. Neben dem nostalgischen Kinderkarussell gibt es wieder die Sprechstunde beim Weihnachtsmann in dessen Bude. Zudem können sich die Kleinen auch selbst kreativ ausprobieren. Dafür gibt es am Sonnabend von 14.30 bis 16.30 Uhr eine Bastelaktion in der Kirche. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr mit der Kaffeestube in der Alten Schule gibt es sie auch jetzt wieder. Die Erwachsenen können sich währenddessen beispielsweise die Bratwurst der freiwilligen Feuerwehr schmecken lassen.

Weihnachtsmarkt ist drei Tage lang geöffnet

Mit seinem besonderen Flair im Schatten der Kirche und dem Angebot an Speisen, Getränken und Kunsthandwerk ist der Markt traditionell ein Treffpunkt für Freunde und Familien in der Adventszeit. Und der Weihnachtsmarktverein hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude: Zum einen feiert er zehnjähriges Bestehen, und zum anderen wurden Jürgen Kröger und Heinrich Stucke vom Verein für ihr ehrenamtliches Engagement von der Gemeinde Isernhagen mit dem Bürgerpreis geehrt.

Der Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche ist am Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten gibt es am Schützenplatz an der Hagenstraße sowie am Friedhof am Kircher Vorfeld. Die Anfahrt mit dem Bus ist mit den Linien 620 und 635 bis zur Haltestelle Marienkirche möglich. Direkt vor Ort stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto