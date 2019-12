Isernhagen K.B

Auf diese „Besucher“ hätten die größtenteils ehrenamtlich und sozial engagierten Standbetreiber gern verzichtet: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend den Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. aufgesucht. An sechs Buden brachen sie zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Sonnabend, 7.30 Uhr, die Vorhängeschlösser auf und durchwühlten die Stände nach Wertgegenständen.

Einbrecher randalieren auf dem Weihnachtsmarkt

Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei am Sonntag nicht mitteilen. Klar ist aber: Teilweise wurden die Buden verwüstet. In einem Stand verteilten die Täter Zahnpasta auf dem Tresen, in einer anderen Bude zerstörten sie einen Spiegel. Die Polizei sicherte verschiedene Spuren.

Wer im angegebenen Zeitraum Verdächtige auf dem Platz an der St.-Marien-Kirche beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter