Altwarmbüchen

Der Duft von Tannennadeln liegt in der Luft, und weihnachtliche Musik erklingt: In Altwarmbüchen ist wieder Weihnachtsmarkt. Dafür verwandelt sich das Zentrum am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, einmal mehr in einen weihnachtlichen Platz. Dabei können sich die Besucher in diesem Jahr auf viele Neuerungen freuen.

Die Organisatoren des Verein Kulturtresens haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, zur Dekoration zahlreiche Weihnachtsbäume mit Lichterketten aufzustellen. Und das Beste: Wem die Edeltannen besonders gut gefallen, kann sogar am Ende des Marktes ein Exemplar mit nach Hause nehmen. Denn alle aufgestellten Tannen können während des Weihnachtsmarktes zu günstigen Preisen am Stand des Kulturtresens gekauft und am Sonntag nach Schließung des Marktes abgeholt werden.

Der Weihnachtsmann kommt nach Altwarmbüchen

Ergänzt werden die vielen Tannen durch zahlreiche Stände und Hütten. Erstmals können sich die Altwarmbüchener dort auf die beliebte Feuerzangenbowle freuen. Neben vielen weiteren heißen Getränken mit und ohne Alkohol gibt es auch wieder leckere Speisen. Dazu zählen Flamm-Lachse, die auf dem Buchenholz-Grill zubereitet werden. Bei der Ausgabe der Speisen und Getränke setzen die Veranstalter dabei auf Mehrweggeschirr und verzichten bewusst auf Papp- und Styroporbehältnisse.

Neben den Neuerungen setzen die Veranstalter aber auch auf Altbewährtes. So erklingt in diesem Jahr inmitten der kleinen Stadt aus Buden, Ständen und Hütten wieder weihnachtliche Musik. Unter anderem unterhält die Bläsergruppe der Musikschule Isernhagen und Burgwedel ihr Publikum auf dem Marktplatz. Und auch für die Jüngeren gibt es einiges zu entdecken: Neben einem Kinderkarussell im Zentrum des Marktes können sich die Kinder auch auf den Weihnachtsmann freuen. Dieser kommt an beiden Tagen mit einem prall gefüllten Sack voller Überraschungen vorbei.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt an der Bothfelder Straße am Sonnabend, 7. Dezember, von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 19 Uhr. Der Weihnachtsmann kommt an beiden Tagen gegen 15 Uhr.

Von Lisa Otto