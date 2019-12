Weihnachtmarkt im Zentrum kommt gut an

Altwarmbüchen

Wer in Altwarmbüchen in diesem Jahr über den Weihnachtsmarkt geht, dem fallen vor allem die vielen Tannenbäume auf. Festlich geschmückt stehen sie neben den Ständen und Hütten des Marktes. „Wir haben insgesamt 20 Weihnachtsbäume von Osvaldo Melbert, dem Schausteller des Kinderkarussells, gesponsert bekommen“, sagte Philipp Neessen, Mitorganisator des Marktes und Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen. „Jetzt sieht es viel weihnachtlicher aus, und wir haben so ein kleines finnisches Dorf in Altwarmbüchen.“

Ein Stück Weihnachtsmarkt für zu Hause

Doch die Weihnachtsbäume sollen nicht nur den Markt verschönern – sondern diese Aufgabe auch im Zuhause mancher Besucher erfüllen. „Die Tannenbäume stehen zum Verkauf“, betonte Neessen. Wer sich also ein Stück vom Weihnachtsmarkt mitnehmen möchte, kann einen Baum am Stand des Vereins Kulturtresen erwerben. Am Sonnabendabend war die Auswahl dort noch groß. „Bis jetzt ist noch kein Baum verkauft, aber zwei sind schon reserviert“, sagte der Ortsbürgermeister.

Zur Galerie Der Weihnachtsmarkt im Altwarmbüchener Zentrum hat auch in diesem Jahr schon am ersten Tag viele Besucher angezogen. Am Sonntag, 8. Dezember, geht das bunte Markttreiben in die zweite Runde.

Während der Baumverkauf am Sonnabend also noch nicht so gut lief, kam eine weitere Neuheit auf dem Weihnachtsmarkt dafür umso besser an: die Feuerzangenbowle. „Die läuft sehr gut“, sagte Neessen. „Wir haben extra 500 Gläser für den Weihnachtsmarkt besorgt.“ Doch diese waren gegen 18 Uhr für kurze Zeit alle vergriffen: Die Gläser waren entweder gerade im Gebrauch oder standen in der Spülmaschine. Eine Gruppe von Freunden störte das allerdings nicht, sie waren bereits versorgt. Bei Glühwein und Feuerzangebowle saßen sie zusammen und unterhielten sich. „Wir sind immer zusammen hier“, sagte Uschi Schwarze. Und Klaus Ostermann ergänzte: „Ich bin mit meiner Frau extra aus der Wedemark hierher gekommen.“

Organisatoren planen weitere Veränderungen

Von Anfang an auf dem Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen vertreten ist der Stand des Sozialkaufhauses 2.HeimArt. Gemeinsam mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Hildegard Woepke verkaufte Geschäftsführerin Katja Jelinek am Sonnabend Kunsthandwerk. Wer sein Glück versuchen wollte, konnte zudem Lose ziehen – getrennt nach solchen für Kinder und Erwachsene. Und die Idee kam bei den Besuchern gut an: Gegen 19 Uhr am Sonnabend waren die Lose für die Erwachsenen bereits ausverkauft. „Das ist aber nicht schlimm. Wir sind ja auch nur einen Tag hier“, sagte Jelinek. Beide Tage den Stand zu betreuen, „das wäre für uns als Ehrenamtliche nicht machbar“. Dennoch: „Es ist immer schön, dabei zu sein.“

Mit einem Stand kann das Soziale Kaufhaus auch wieder für das nächste Jahr planen, denn auch 2020 wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen geben. „Wir werden ihn dann noch schöner machen“, kündigte Heiko Weichert, Vorsitzender des Kulturtresen, an. Während in diesem Jahr die Hütten noch geliehen sind, lässt sich der Verein nun eigene Holzhütten für den Markt anfertigen – und zwar deutlich größere. Doch auch in diesem Jahr werden die Organisatoren am Ende wohl zufrieden sein können. „Am Sonnabend war es deutlich voller als letztes Jahr. Das ist schon ein Erfolg“, betonte Neessen.

Der Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen ist am Sonntag, 8. Dezember, noch einmal bis 19 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmann kommt gegen 15 Uhr vorbei.

