Isernhagen

Früher durften Kinder erst Heiligabend den geschmückten und leuchtenden Weihnachtsbaum bestaunen. Heute hat sich der Trend gewandelt. Die Menschen stellen sich bereits zum ersten Advent einen Christbaum mit bunten Kugeln und Kerzen ins Wohnzimmer. Das haben auch der Edeltannenhof in Isernhagen F.B. und die Weihnachtsbaumplantagen von Detlef Nötel an diesem Wochenende gemerkt – es war viel los.

Volker Schuberkis sägt eine Nordmanntanne für sein Wohnzimmer ab. Seine Schwester Nadine Wilkes hält den Baum, damit er nicht umkippt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Familien fällen Weihnachtsbäume gern selbst

Und wer sicherte sich die ersten Tannenbäume? Zum Baumschlagen als Familiengaudi hatten sich am Sonnabend Christian, Nadine und ihre Töchter Alicia (7) und Finya (6) mit ihrer Mutter Petra und Bruder Volker Schuberkis auf der Plantage von Elke Dittfach in F.B verabredet. Mit Gummistiefeln, Winterjacken, Knieschonern und einer Säge zogen sie gemeinsam auf das fünf Hektar große Gelände in F.B.. Nach 90 Minuten hatten sie ihre Auswahl getroffen – zwei Nordmanntannen sollten es werden. „Wir stellen den Baum schon jetzt auf“, sagt die 32-jährige Nadine Wilkes. Schließlich müsse sich der Kauf des Tannenbaumes lohnen – und der Duft sei bestechend.

Leslie und Rafael Braumann tragen den Weihnachtsbaum zum Auto – und Martha Trzebiatowski schaut beiden zu. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gleich nebenan suchten Rafael und Leslie Braumann nach einer passenden Grüntanne. Die Wahl hat das Paar aus Hannover mit Begleiterin Martha Trzebiatowski schnell getroffen. Ihre Motivation für den frühen Weihnachtsbaumkauf war ganz pragmatisch: An diesem Wochenende stand das große Auto zum Transport bereit. Und wenn sie die Tanne schon zu Hause haben, „dann stellen wir sie auch geschmückt gleich auf“, sagte Leslie Braumann.

Tanne von der Plantage überzeugt mit Frische

Seit zehn Jahren kaufen Ulrike und Thorsten Otte auf der Plantage Dittfach ihren Weihnachtsbaum. Das Paar aus Sehnde nimmt die lange Anfahrt in Kauf, weil sie die Nordmanntanne frisch fällen. „Der Baum muss vom ersten Advent bis Mitte Januar halten“, begründete die 46-Jährige.

Elke Dittfach schaut zufrieden auf ihre Nordmanntannen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Tannen wachsen zehn Jahre, bis sie rund zwei Meter groß sind

Elke Dittfach vom Edeltannenhof in F.B. hat auf einer etwa fünf Hektar großen Plantage überwiegend Nordmanntannen gepflanzt. Die Tannen wachsen acht bis zehn Jahre, bis sie etwa zwei Meter groß seien, berichtete die 54-Jährige. In diesem Jahr seien die Bäume, weil es ausreichend Regen und kaum Spätfroste gegeben habe, gut gewachsen. Bisher hätten ihre drei Festangestellten und drei Aushilfen die Tannen hauptsächlich an Firmen ausgeliefert.

Am Sonnabend ging dann das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen auf dem Edeltannenhof richtig los. „Weil viele Menschen im Homeoffice arbeiten, holen sie sich schon früher einen Baum“, sagte Dittfach. Das sei auch im vergangenen Jahr schon so gewesen.

Sebastian Baumann (links) und Oliver Franke packen eine Nordmanntanne ins Netz. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Blautanne ist nicht mehr gefragt

Auch bei der Baumschule Detlef Nötel in Isernhagen K.B. hat am Wochenende der Verkauf von Weihnachtsbäumen begonnen. Auf der Plantage westlich der Isernhagener Mitte wachsen ausschließlich Nordmanntannen. Die Blautanne sei nicht mehr gefragt, sagte Oliver Franke, der seit mehr als zehn Jahren mit seinem Kollegen Sebastian Baumann die Weihnachtsbäume dort verkauft. Beide nehmen sich extra für den Weihnachtsbaumverkauf ihren Jahresurlaub. Franke ist von Beruf Landschaftsgärtner und Baumann bei Aha beschäftigt.

„Egal wie das Wetter ist, wir sind froh, hier zu sein“, sagte Baumann am Sonnabend. Gleich um 9 Uhr kam ein langjähriger Kunde vorbei. „Der Mann kommt schon seit Jahren, wir kennen uns und plaudern gerne“, erzählte Franke. Unterdessen suchten Monika Trappe und Ella Wirt nach Tannenzweigen. Die gibt es auf der Plantage nämlich umsonst. Nach kurzer Zeit hatten die beiden Frauen aus Altwarmbüchen reichlich Zweige gesammelt. „Daraus binden wir heute die Adventskränze“, sagte Trappe. Etwa in zwei Wochen kommen sie aber wieder. „Und dann kaufen wir unsere Weihnachtsbäume.“

So bleibt der Tannenbaum länger grün Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt Tipps für Kauf und Pflege von Weihnachtsbäumen: Ein Verpackungsnetz sollte sofort nach dem Transport entfernt werden. Danach ist der Baum in einen Eimer mit Wasser zu stellen. Ein ideales Zwischenlager ist kühl, schattig und windgeschützt. Ein „Temperaturschock“ ist zu vermeiden. Vor dem Aufstellen sollte der Baum langsam an das wärmere Raumklima gewöhnt werden. Kurz vor dem Aufstellen ist der Baum am Stammende abzusägen. Der Standort sollte nicht an der Heizung sein. Der Baum braucht je nach Zimmertemperatur 0,5 bis 4 Liter Wasser pro Tag. Auch ein tägliches Besprühen der Zweige mit Wasser verlängert die Lebensdauer. Topfbäume sollten maximal zehn Tage im warmen Raum stehen. Dabei sind die Nadeln mäßig feucht zu halten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier