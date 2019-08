Viele denken in diesen Tagen vor allem an lauschige Sommerabende, andere beschäftigen sich derweil bereits mit der Frage nach dem schönsten Weihnachtsbaum: Tatsächlich hat Elke Dittfach in Isernhagen F.B. schon jetzt Kunden, die sich ein Prachtexemplar aussuchen und es mit einem Vorhängeschloss sichern.