Wegen Corona: VHS organisiert Sommerkurse im Freien

Isernhagen

Die Corona-Krise hat auch das Programm der Volkshochschule ( VHS) Ostkreis Hannover gehörig durcheinander gewirbelt. Im Gesundheits- und Entspannungsbereich mussten die Kurse wegen der Pandemie im Frühjahr ausfallen. Jetzt bietet die VHS ihren Teilnehmern ein neues Sommerspezialprogramm an, und zwar unter freiem Himmel. In Isernhagen nutzen die Gruppen das Außengelände des Schulzentrums am Helleweg in Altwarmbüchen.

Normalerweise hätten die Kurse in den Gymnastikräumen der VHS stattgefunden. „Aber die sind allesamt zu klein, um die nötigen Abstandsregeln einzuhalten“, erklärt die Fachbereichsleiterin Bettina Laes. Lediglich vier bis fünf Teilnehmer hätten dort Platz gefunden. Laes hat daher ein Outdoor-Kursprogramm erstellt. Es umfasst an den den fünf VHS-Standorten Lehrte, Sehnde, Burgdorf, Uetze und Isernhagen insgesamt 45 Kurse.

Outdoor-Angebot reicht von Yoga über Pilates bis zu Tai-Chi

Im Angebot in Isernhagen sind beispielsweise Kurse aus dem Entspannungsbereich wie Yoga, und der Bewegungsbereich wartet mit Pilates, Kursen aus dem Bereich Wirbelsäulen-, Ausgleichs- und Fitnessgymnastik auf. Zum Unterricht müssen die Teilnehmer ihre eigene Matte oder andere Utensilien mitbringen und in Sportkleidung erscheinen. „Umkleiden stehen nicht zur Verfügung, aber die Toiletten sind geöffnet“ erklärt Laes. Während des Unterrichts müssen die aktuellen Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden. Bei Regen fällt der entsprechende Kurstag aus und wird dann auch nicht berechnet.

Sommerspezialprogramm fällt kleiner aus

Unter normalen Umständen hätte die VHS im Bereich Gesundheit und Entspannung an ihren fünf Standorten insgesamt zwischen 160 und 200 Kursen angeboten. Unter freiem Himmel fällt das Sommerspezialprogramm nun deutlich kleiner aus. „Das liegt vor allem daran, dass wir vormittags nicht auf die öffentlichen Sportplätze können, weil dann dort die Schulen sind“, sagt Laes.

In die Sporthallen konnte die VHS nicht ausweichen, weil diese ebenfalls den Schulen und nachmittags zudem den Vereinen vorbehalten sind. „Und einige Kurse kann man auch gar nicht draußen anbieten“, betont die VHS-Geschäftsführerin Elke Vaihinger. Dies seien vor allem jene Kurse, in denen Geräte wie Hanteln oder große Gymnastikbälle zum Einsatz kommen.

VHS sichert den Honorarkräften das Einkommen

Mit dem Angebot folgt die Bildungsstätte nun dem Wunsch vieler Teilnehmer, denen das Fitness- und Wellnessprogramm fehlt. Sie unterstützt damit aber auch die Honorarkräfte. Ihnen brachen mit der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen sowie Kontaktverbote die wichtigsten Verdienstmöglichkeiten weg. „Weil viele von ihnen auch kein eigenes Büro oder Studio betreiben, fallen sie bei staatlichen Untersützungen durch jedes Raster“, sagt Vaihinger. Ihren Angaben zufolge sucht die VHS bei entsprechender Nachfrage nach Wegen, um weitere Kurse zu organisieren. „Deshalb sollte jeder Interessierte auch seine Daten hinterlassen und seine Wünsche übermitteln, damit wir den Bedarf ablesen können“, sagt Laes.

Die Sommerspezialkurse starten am Montag, 15. Juni, sie laufen bis Ende August. Ein späterer Einstieg ist möglich. Alle Kurse sind auf der Webseite der Volkshochschule Ostkreis Hannover unter www. volkshochschule-ostkreis-hannover/Stichwort: Sommerkurs zu finden. Dort nimmt die VHS die Anmeldungen per E-Mail entgegen. Telefonisch ist das Team in Isernhagen unter (0511) 2208222 und in der Geschäftsstelle Lehrte unter (05132) 50000 zu erreichen.

Von Katja Eggers und Antje Bismark