Die Segler des Wassersportvereins stehen in den Startlöchern, um mit der Ausbildung auf dem Altwarmbüchener See in Isernhagen zu beginnen. Wegen der Corona-Auflagen gibt es bislang nur Einzeltraining für Kinder. Wenn es die Inzidenz erlaubt, soll auch eine neue Jolle getauft werden.