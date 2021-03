Isernhagen - Wärme to go: Gemeinde plant weiteren Standort in Altwarmbüchen

Die Gemeinde möchte auch an der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen einen Wärme-to-go-Standort einrichten. So überzeugend habe der erste am Schulzentrum Isernhagen auf alle Beteiligten gewirkt.