Altwarmbüchen

Venus, Neptun und Jupiter: Diese drei Götter der römischen Mythologie tummeln sich nicht nur am Nachthimmel, sondern auch auf dem Altwarmbüchener See. Zur Taufe der drei Jollen des Wassersportvereins (WSV) Altwarmbüchen durfte Sekt natürlich nicht fehlen. Während Ina Gisi die Bedeutung der Namen erklärte, war die 15-jährige Seglerin Finja für die Taufe selbst sowie gute Wünsche wie „Immer eine Han breit Wasser unter dem Kiel“ zuständig.

Am Saisonende kommt das Vereinsleben in Schwung

Eigentlich steht eine Bootstaufe am Anfang einer Wassersportsaison. Doch die Corona-Pandemie hatte ihr in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Deshalb holen wir das heute nach“, sagte Michael Franke, Sprecher der Segelsparte, beim Absegeln am Sonnabend. Da durften noch einmal alle Boote aufs Wasser. Als besonderes Schmankerl konnten die Segler ausnahmsweise mit der „Kleinen Dott“, einem ehemaligen Beiboot des Zerstörers „Bayern“, das normalerweise am Mittellandkanal liegt, in See stechen. Allerdings per Muskelkraft und Ruderschlag statt mit Segel und Motor.

Trotz spontanen Spotts – „Das ist ja wie auf einer Galeere“ – waren die Plätze umgehend besetzt. „Sie bekommen sogar einen Rhythmus hin“, sagte Jens Seliger beeindruckt. In den kommenden Tagen werden die Jollen aus dem Wasser geholt und in der vereinseigenen Werkstatt überholt. „Wir sind froh, dass wir so viele Mitglieder haben, die kräftig mit anfassen“, sagte Franke. Apropos Engagement: Axel Witt, Ansprechpartner für die Segelausbildung, ist stolz, dass auch die Theorie im Frühjahr durchgezogen werden konnte. „Wir haben zwei Ausbilder, die sich mit ihren über 80 Jahren in die Form der Videokonferenzen eingearbeitet und dann Unterricht gegeben haben“, sagte er.

Ein einmaliges Erlebnis: Beim Absegeln können die WSVler mit der „Kleinen Dott“ über den Altwarmbüchener See rudern. Quelle: Sandra Köhler

Der WSV hat mehr Mitglieder als je zuvor

Und: Der Verein kann sogar mit einem Höchststand an Mitgliedern aufwarten. 700 sind es, mehr als je zuvor. „Die Leute haben in der Pandemie geschaut, was man in der Nähe und draußen machen kann“, mutmaßte Franke. Die Bilanz für die Saison 2021 fällt recht positiv aus – auch wenn die Sportsegler wegen der pandemiebedingt raren Regatten nur wenige Wettkämpfe austragen konnten. „Aber wir haben auf dem Altwarmbüchener See die Optipost ausrichten können. Und die war sehr gut besucht.“

Nun geht es in die Winterpause. Doch das bedeutet eigentlich nur, dass die Boote nicht mehr im Wasser sind. Für die Segler bleibt es trotzdem geschäftig. So werden die Boote überholt, und es ist endlich wieder Gelegenheit für Geselligkeit, etwa bei Vortragsabenden. Bereits im Januar geht es wieder los mit den Kursen. Zuerst in der Theorie, ab Mitte April wird es dann auf dem Wasser praktisch. Neben der Ausbildung für den Segelnachwuchs schult der WSV auch für die Sportbootführerscheine (SBF) Binnen, See und den Sport-Küstenschiffer-Schein. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.wsv-altwarmbuechen.de.

Mit Sekt auf eine gute Fahrt: Finja nimmt die Schiffstaufe beim WSV vor. Quelle: Sandra Köhler

Informationsabend zur Ausbildung ist im November

Im Kurs für den SBF-Binnen wird alles unterrichtet, was für das Führen von Wasserfahrzeugen – Segel- und Motorbooten – auf einem Binnengewässer wichtig ist. „Er ist der klassische Einstiegskurs“, sagte Witt. Die Ausbildung für den SBF-See ist der erste Schritt zum Segeln auf dem Meer. Der Schein berechtigt zum Führen von Motorfahrzeugen auf großen Wasserstraßen und Küstengewässern, ist zugleich Einstieg und Voraussetzung für das Segeln auf dem Meer.

Der Sport-Küstenschiffer-Schein (SKS) bereite auf das Jachtsegeln vor. „Es werden Navigation, Gezeiten- und Wetterkunde, Schifffahrtsrecht und Seemannschaft, also der Umgang mit Jachten und das Verhalten an Bord, behandelt. Im Navigationsteil wird die Theorie durch das Üben mit der Seekarte vertieft“, erklärte der Ausbilder.

Weitere Informationen gibt es beim Informationsabend am Donnerstag, 25. November, um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt Witt per E-Mail an ausbildung.wsv.altwarmbuechen@gmail.com entgegen.

Von Sandra Köhler