Vodafone will Firmen in zwei Gewerbegebieten mit Glasfaser versorgen

Isernhagen

Das Kommunikationsunternehmen Vodafone hat angekündigt, Firmen in Isernhagens Gewerbegebieten künftig mit Glasfaseranschlüssen versorgen zu wollen. Speziell geht es um die Firmen in den Gewerbegebieten Isernhagen N.B. und Kirchhorst. „Insgesamt 201 Unternehmen sollen von einem Glasfaseranschluss profitieren“, heißt es in der Mitteilung von Vodafone. Dabei sollen Firmen zwischen Bandbreiten von 500 Megabit bis einem Gigabit pro Sekunde wählen können.

Auch wenn Vodafone in seiner Ankündigung von einem „mehrere Millionen Euro teurem Ausbau“ spricht, geht es im Gewerbegebiet Erdbeerfeld in Kirchhorst vermutlich nur darum, eigene Glasfaserleitungen in bereits verlegte Rohre einzublasen. Denn wie Michael Frerking, Wirtschaftsförderer der Gemeinde, erklärt, sei die Infrastruktur bereits beim Endausbau der Straßen geschaffen worden. „ Vodafone hat bei uns angefragt, und wir haben ihnen auch gesagt, wo schon was ist“, sagt er.

Unabhängig von der Infrastruktur, die Wettbewerber aktuell geplant oder sogar schon realisiert haben, sieht Vodafone in Isernhagen Potenzial für den Ausbau eines eigenen Netzes, teilte Vodafone-Sprecher Thorsten Höpken auf Nachfrage mit. Eine Überbauung vorhandener Glasfaser-Infrastruktur sei aber nicht das Ziel. „Vielmehr sind wir offen für mögliche Kooperationen.“

Weniger als zehn Firmen nutzen bislang Glasfaser

In Kirchhorst hätten sich viele Firmen einen Glasfaseranschluss beim Straßenausbau direkt ins Haus legen lassen, sagte Wirtschaftsförderer Frerking. Über den Anbieter htp bezögen bereits mehrere Firmen das schnelle Internet. Wie eine Sprecherin von htp auf Anfrage mitteilte, seien das allerdings lediglich „unter zehn“. Ist der Bedarf also weniger hoch, als Vodafone vermutet? In der Ankündigung des Kommunikationsunternehmens heißt es, dass „mindestens 30 Prozent der erreichbaren Unternehmen einen Glasfaseranschluss von Vodafone wählen“ müssten, damit der Ausbau „wirtschaftlich vertretbar sei“.

Dass in Kirchhorst viele Unternehmen Vodafones Angebot annehmen, kann sich Frerking nicht vorstellen. „Grundsätzlich befürworten wir aber natürlich, wenn die Infrastruktur verbessert werden soll“, sagte er. Vodafone wirbt damit, ein Glasfaser-Angebot zu schaffen, das sich auch mittelständische Unternehmen leisten können.

Gewerbegebiet in Isernhagen N.B. könnte profitieren

Im Gewerbegebiet in Isernhagen N.B. könnte es anders aussehen als in Kirchhorst. Dort befindet sich nach Wissen des Wirtschaftsförderers noch kein Glasfasernetz. Vodafone informiere „vor Ort alle beteiligten Unternehmen mit persönlichen Anschreiben“, heißt es in der Ankündigung. Firmen, die Glasfaser bis zum 3. April vorbestellen, würden unter anderem Bau- und Anschlusskosten bis in das Bürogebäude hinein sparen, teilte Vodafone-Sprecher Höpken mit. „Bei einer ausreichend großen Nachfrage soll der Ausbau des Glasfasernetzes schon in diesem Jahr beginnen“, heißt es in der Ankündigung.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer