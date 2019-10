Beliebte Gemeinde: Mehr als 2000 Menschen wollen in Isernhagen bauen

Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das geht aus einer Studie der Region Hannover zu den Zu- und Fortzügen innerhalb der Region im Jahr 2018 hervor. Aus anderen Kommunen der Region Hannover zogen im vergangenen Jahr 969 Menschen nach Isernhagen. Das sind zwar 64 Personen weniger als im Jahr 2017, aber für diesen Rückgang gibt es einen Grund: Das Bauland in der Gemeinde ist knapp, sonst würde es sicherlich noch mehr Menschen aus der Region nach Isernhagen ziehen.

Denn: Interessenten für Baugrundstücke in Isernhagen gibt es nach wie vor reichlich. Das zeigt ein Blick auf eine Liste, die im Rathaus fortlaufend geführt wird. „Auf die haben sich mittlerweile 2084 Personen eintragen lassen“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert.

Bauplätze sind knapp in Isernhagen

Und so schnell wird die Liste wohl nicht abgearbeitet werden können: Zwar soll das Baugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen weiter wachsen, der zweite Abschnitt im Norden soll Platz für 110 Familien bieten, aber die Vermarktung wird laut Gemeinde voraussichtlich erst Ende 2020 erfolgen. Denn nicht nur die Flächen müssen zur Verfügung stehen, auch die Infrastruktur muss passen. So hatten Rat und Verwaltung im Frühjahr 2017 neue Baugebiete vorerst auf Eis gelegt, um die Infrastruktur zu entlasten – mit Blick auf die ohnehin steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde und die vollen Kitas in Isernhagen.

Insgesamt belegt Isernhagen mit den innerregionalen Zuzügen im vergangenen Jahr einen guten Platz im Mittelfeld der Umlandkommunen. Zum Vergleich: Nach Burgwedel zogen 619 Personen aus der Region. In Langenhagen siedelten sich sogar 2115 Menschen an, die zuvor in anderen Kommunen der Region gewohnt haben.

Im Übrigen: Die meisten Menschen, die umziehen, ziehen gar nicht weit weg. Mehr als jeder zweite, der 2018 innerhalb der Kommunen in der Region Hannover umgezogen ist, hat seinen Wohnort in eine direkt benachbarte Gemeinde und Stadt verlegt.

Junge Erwachsene zieht es nach Hannover

Auch die Betrachtung der einzelnen Altersklassen ist interessant: Die Städte und Gemeinden in der Region gewinnen meist Bürger bis zu einem Alter von circa 14 Jahren – vorzugsweise auf Kosten Hannovers. Dies könnte aus den jungen Familien resultieren, die mit ihren Kindern in Eigenheime in der Region ziehen. Die Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen zieht es dagegen nach Hannover: Ausbildung und Studium sind denkbare Gründe. Bis zum Alter von 70 Jahren profitieren wieder die Umlandkommunen. Danach halten sich Zuzüge aus dem Umland und Fortzüge die Waage.

Von Sandra Köhler