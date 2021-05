Isernhagen

Die Corona-Impfungen bei den Hausärzten in Isernhagen laufen nun seit einigen Wochen. Biontech, Moderna, Johnson & Johnson und Astrazeneca – die Palette an Impfstoffen ist mittlerweile größer geworden. Allerdings hat vor allem das Vakzin von Astrazeneca ein Imageproblem. Der Grund: Es kann in extrem seltenen Fällen Hirnvenen-Thrombosen auslösen, die mitunter tödlich verlaufen können. Nun liegt es vielerorts wie Blei in den Kühlschränken der Arztpraxen. Auch in Isernhagen? Wir haben uns bei den Ärzten umgehört.

„Jede Impfung ist ein Gewinn“

„Wir spüren schon eine Verunsicherung unserer Patienten“, sagt die Allgemeinmedizinerin Hilka Hanebuth. Sie betreibt zusammen mit zwei anderen Ärzten eine Hausarztpraxis in Isernhagen H.B.. Dennoch ist die Medizinerin der Meinung: „Jede Impfung ist eine Gewinn – und auch die mit dem umstrittenen Vakzin.“ Hanebuth berichtet indes, dass auch in ihrer Praxis immer mehr ältere Menschen eine Impfung mit Astrazeneca ablehnen. Sie wollen lieber Biontech gespritzt bekommen.

Hanebuth diskutiert mittlerweile mit diesen Patienten nicht mehr – und impft nur jene mit dem umstrittenen Vakzin, die es möchten. Dennoch appelliert sie an die älteren Patienten, sich mit den Jüngeren zu solidarisieren. Denn den jungen Menschen, denen man in der Pandemie schon so viel zugemutet habe, sollten Astrazeneca nicht bekommen. Unterdessen übt Hanebuth auch Kritik an der Politik von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Ihr ist das Impftempo in den Hausarztpraxen zu langsam. Ihre Praxis mit drei Ärzten kann 150 Impfdosen in der Woche beantragen. Doch selbst die gibt es oftmals nicht. Zweimal blieb die Lieferung komplett aus. In der vergangenen Woche spritzten sie und ihre Kollegen gerade einmal 80 Dosen.

Aber auch einige Patienten sorgen bei Hanebuth für Frust. „Es kommt immer öfter vor, dass sie bei uns einen Termin haben, aber anderswo schon eine Spritze bekommen haben. Ihre Termine sagen sie dann aber trotzdem nicht ab. Das bringt unsere ganze Planung und die Kalkulation mit dem Impfstoff durcheinander – und sorge bei dem Praxispersonal für mehr Arbeit.

Impfen ist mit viel Bürokratie verbunden

Auch ihre Kollegin Renate Vogelgesang von der gleichnamigen Arztpraxis, die sie mit Ehemann Malte und Jonas Harde in Kirchhorst betreibt, sieht die große Belastung ihrer Mitarbeiter. Impfen sei mit viel Bürokratie verbunden: „Jeden Donnerstag erfahre die Praxis wie viel Impfdosen sie in der kommenden Woche erhalten werde. Maximal seien es knapp 150 – pro Arzt gebe es 48. Dann telefonierten die Mitarbeiterinnen die Impfwarteliste ab. „Nicht alle erreichen wir gleich“, sagt sie. „Die Situation ist schwierig.“ Und es gibt ein weiteres Problem: „Die Impfungen brauchen Platz, den es eigentlich nicht gibt.“ Denn Patienten müssen 15 Minuten nach dem Pieks noch in der Praxis bleiben, falls Impfreaktionen oder Nebenwirkungen auftreten. Darum ist Vogelgesang froh, wenn sie Paare impfen kann. „Die können dann draußen warten und dabei gegenseitig auf sich aufpassen. Sollte mal einer umkippen, dann kann der andere helfen.“

Dennoch: „Wir sind über jede Impfung froh, nur das ist der Weg aus der Pandemie herauszukommen.“ Dafür leisten die Vogelsangs viel Überzeugungsarbeit. „Wir reden uns den Mund fusselig“, sagt die Allgemeinmedizinerin über Astrazeneca. Als Folge der Debatte um den Impfstoff lehnten manche der älteren Patienten in ihrer Praxis das Vakzin ab. Dabei sei der Impfstoff gut, betont sie.

Auch Internistin Barbara Schindewolf-Lensch meint, dass Astrazeneca nur ein minimales Risiko berge. Viele Ältere lehnten dennoch auch in ihrer Praxis in N.B. die Impfung ab. Das sei ein Ärgernis, weil sie viel zu wenig Biontech-Impfdosen erhalte – die eigentlich für die unter 60-Jährigen vorgesehen sind. Die Fachärztin für Innere Medizin bestellte vergangene Woche 48 Dosen, erhielt aber nur 18. Die Woche zuvor seien es sogar nur sechs gewesen, der Rest war jeweils Astrazeneca, berichtet Schindewolf-Lensch, die jeden Mittwoch impft. Zuletzt hätten 53 Menschen eine Spritze bekommen, davon 35 mit Astrazeneca.

Belastung der Mitarbeiter am Limit

Die Belastung der Mitarbeiter sei auch in ihrer Praxis am Limit. „Sie drucken die Aufklärungsbögen aus und vereinbaren die Impftermine am Telefon. Gerade in der vergangenen Woche konnten elf von 53 nicht erreicht werden, weil sie etwa nicht zu Hause waren, die Nummer nicht stimmte oder sie im Urlaub weilten. Dann muss nach Ersatz gesucht werden. „Das ist alles sehr mühsam“, sagt Schindewolf-Lensch. Einige Mitarbeiterinnen berichteten der Internistin, dass sie entnervt seien, und nachts nicht schlafen könnten, weil sie Angst hätten, einfach nicht alles schaffen zu können.

Trotz des enormen Arbeitsaufwandes sei es „nötig gewesen die Hausärzte beim Impfen mit ins Boot zu holen“, sagt Schindewolf-Lensch. „Und dafür haben wir von unseren Patienten auch ganz viel Lob erhalten.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier