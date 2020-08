Isernhagen H.B

Einen Schaden von rund 1500 Euro hat ein Autofahrer am Freitag in Isernhagen H.B. angerichtet. An der Straße An der Beeke touchierte er zwischen 16.15 und 17.05 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Polo und flüchtete. Zurück blieben Schäden am Kotflügel und Stoßfänger hinten rechts. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Frank Walter