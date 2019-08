Altwarmbüchen

Eine 77 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonnabendvormittag auf der K114 mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und hat so einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin mit ihrem VW in Richtung Altwarmbüchen unterwegs gewesen. Kurz vor dem Ortseingang wurde sie stark von der Sonne geblendet. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Volvo einer 48-Jährigen.

18.000 Euro Schaden bei Unfall

Beide Wagen kamen von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. Die Volvo-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, Rettungssanitäter versorgten sie vor Ort. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

Von Frank Walter