Altwarmbüchen

Der Verein „Politik zum Anfassen“ sucht gemeinsam mit der Gemeinde Isernhagen Erstwählerinnen und Erstwähler. Diese sollen am Wahltag aber nicht nur wählen gehen, sondern auch die Wahl als Wahlhelferinnen und -helfer begleiten und können so den „Maschinenraum der Demokratie“ besser kennenlernen. So nennt Gregor Dehmel vom Verein die Wahlen. Denn das Projekt soll auch deutlich machen, dass es sich lohnt, wählen zu gehen. Die jungen Menschen könnten diesen Gedanken dann auch in ihre Familien und Freundeskreise tragen und so auch andere zum Wählen motivieren, hofft Dehmel. Unterstützt wird die Initiative Erstwahlhelfer durch Isernhagen Bürgermeister Arpad Bogya und das Projekt “Demokratie Leben! Isernhagen“.

Schulungen bereiten Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor

Damit die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht unvorbereitet zur Wahl gehen, bietet der Verein zwei Schulungstermine an: Vom 19. bis zum 20. und vom 28. bis zum 29. August. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Wahlen funktionieren, etwa wie man Stimmen auszählt oder ungültige Stimmzettel erkennt. Am ersten Tag soll es um die Theorie gehen, am zweiten wird dann eine Wahl simuliert. „Es werden zwei sehr lustige Tage“, verspricht Dehmel.

Gesucht wird vor allem für die Bundestagswahl

Ziel ist es, dass möglichst viele junge Leute am Wahltag im Wahllokal sitzen. Dabei können sich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowohl für die Bundestagswahl am 26. September als auch für die Kommunalwahl am 12. September melden. „Die Bundestagswahl ist die einsteigerfreundlichste Wahl“, sagt Dehmel. Bei der Kommunalwahl werde es bei der Stimmenauszählung dann schon komplizierter.

Plätze frei hat Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster auf jeden Fall. „Ich finde schon, da ist viel Engagement“, sagt er zur Beteiligung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Isernhagen. Trotzdem blieben seiner Erfahrung nach immer noch ein paar Plätze übrig. Sollten sich trotzdem mehr melden, verspricht der Verein, dass alle die bei der Schulung mitgemacht haben, auch als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dabei sein dürfen.

Anmelden können sich Interessierte ab mindestens 16 Jahren auf politikzumanfassen.de/erstwahlhelfer sowie unter Telefon (0511) 37353630.

Von Alina Stillahn