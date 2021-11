Altwarmbüchen

Der Verein Kulturtresen ist zahlungsunfähig. Das bestätigt der Vorsitzende Heiko Weichert. Er habe Ende vergangener Woche einen Insolvenzantrag gestellt. „Der Druck ist zu groß geworden“, gesteht er. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe der Verein quasi keine Einnahmen mehr erzielt. Auch eine beantragte Förderung vom Bund wurde nicht ausgezahlt. Die Bands, die im Sommer beim Festival auf der Jacobi-Bühne aufgetreten waren, sind noch nicht bezahlt. „Und als wir jetzt die Rechnungen für die Versicherungen und ähnliches bekommen haben, die im Januar fällig werden, hatte ich keine andere Wahl mehr“, sagt Weichert.

Jacobi-Festival im Sommer lockte nur wenige Besucher

Tatsächlich hatte sich die prekäre Finanzlage in den vergangenen Monaten zugespitzt. Das große Festival im Sommer, das mit mehr als 20 Konzerten Hunderte Besucher an die ehemalige Hauptschule in Altwarmbüchen locken sollte, war ein Reinfall. Teils nicht einmal 20 Besucher verfolgten die Auftritte. Weichert hatte damals betont, dass das alles kein Problem sei – man habe eine Förderung vom Bund, die das wirtschaftliche Defizit decken werde.

Doch in der Praxis ging der Plan nicht auf. Zwar hat sich der Verein nachweislich für den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen registrieren lassen – eine Förderzusage fehlt aber bis heute. In den Statuten des Fonds ist zu lesen, dass die Förderung coronabedingte Ausfälle decken soll – ob das Geld aber auch für fehlendes Interesse an den Veranstaltungen geflossen wäre, ist fraglich. „Ich bin mir sicher, dass wir das Geld erhalten hätten“, betont hingegen Weichert.

Nicht nur bei den Proben: Auch abends blieben die Stühle beim Jacobi-Festival im Sommer weitgehend frei. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Gagen nicht bezahlt: Bands schalten ihre Anwälte ein

Einige Bands bezweifeln das, wie sie der Redaktion mitteilten. „Ich glaube nicht, dass die Förderung geflossen wäre“, sagt der Kopf einer Band, die nicht genannt werden möchte, bei der aber noch mehrere Tausend Euro vom Kulturtresen ausstehen. Man habe großes Vertrauen in den Verein gehabt und sei betrogen worden. Die Band hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Wie hoch die Ausstände bei Bands und Technikern insgesamt sind, mag Weichert nicht zu beziffern. Die Mahnungen, die der Redaktion vorliegen, belaufen sich in der Summe auf weit über 30.000 Euro – und betreffen nur einen Bruchteil der Künstler, die aufgetreten waren.

Auch die bekannte polnische Band Clödie, einer der Hauptacts des Jacobi-Festivals, hat inzwischen juristische Schritte eingeleitet, teilt Manager Tobias Neumann mit. „Es handelt sich um einen vierstelligen Betrag, der aussteht.“ Man habe immer wieder beim Verein nachgehakt, Belege eingefordert und sei vertröstet worden. Andere berichten davon, dass sie den Vorsitzenden lange Zeit nicht erreicht hätten. Weichert weist diese Vorwürfe von sich. „Es tut mir leid für die Bands, aber ich kann nichts machen, wenn das Geld noch nicht da ist.“

Schon beim Moorfest 2019 gab es finanzielle Schwierigkeiten

Es ist derweil nicht das erste Mal, dass der Verein in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Bereits nach dem großen Moorfest 2019 hatten sich Bands gemeldet, die ihre Gage nicht erhalten hatten. Die Kritik an Weichert ist auch von ehemaligen Vorstandsmitgliedern groß. Daniela Latzel und Philipp Neessen, beide einst beratende Mitglieder im Vorstand, kritisieren unisono mangelnde Transparenz bei den Finanzen und Alleingänge. „Die finanzielle Situation des Kulturtresens wurde trotz vermehrter Anfragen und Aufforderungen uns gegenüber durch den Vorsitzenden nicht offen gelegt“, teilt Latzel mit. Auch Neessen betont, dass man mehrfach eine Mitgliederversammlung gefordert habe. Obwohl man sich ausdrücklich gegen den Weihnachtsmarkt 2021 entschieden hätte, habe Weichert diesen dennoch geplant „Das wäre das nächste Minusgeschäft gewesen“, sagt Neessen.

Die Konzerte des Kulturtresens in der Grundschule waren sehr beliebt – coronabedingt seit März 2020 aber nicht mehr möglich. Quelle: Jürgen Zimmer (Archiv)

Auch diese Vorwürfe weist Weichert von sich, kritisiert das fehlende Engagement Neessens. Alle Unterlagen des Vereins würden vorliegen. Den Weihnachtsmarkt, der inzwischen abgesagt ist, hätte er geplant, um Einnahmen zu erzielen. Das Risiko wäre aus seiner Sicht gering gewesen. Das größte Problem sei, dass in Corona-Zeiten keine Konzerte in der Grundschule möglich gewesen wären. „Die Schule hätte uns hineingelassen, aber die Gemeinde nicht“, kritisiert Weichert. Mit Blick auf die anstehenden Kosten, die nun im Januar folgen und die rechtlichen Schritte der Bands, wäre nur noch der Schritt in die Insolvenz geblieben. „Das ist wirklich schade“, betont Weichert. Er sei überzeugt, dass man ohne den Druck und mit mehr Unterstützung die Krise überstanden hätte. Der Verein wird nun vorerst aufgelöst, Weichert hofft jedoch auf eine Reaktivierung in der Zukunft.

Lesen Sie auch Kommentar zur Insolvenz des Kulturtresens

Die Absperrmaterialien, die die Gemeinde für Veranstaltungen beschafft hatte, sind bereits abgeholt. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Gemeinde hat Darlehen von 28.000 Euro gegeben

Welche Auswirkungen die Insolvenz des Vereins auf die Vorstandsmitglieder haben wird, die im Zweifelsfall auch privat haften müssen, ist noch nicht klar. Die Gemeinde Isernhagen wird sich auf die Gläubigerliste setzen lassen, erläutert Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer. Ihr Eigentum – Absperrmaterialien für Veranstaltungen, die beim Kulturtresen lagerten – hat der Bauhof bereits abgeholt. Die Gemeinde hatte 28.000 Euro für den Verein ausgelegt, damit dieser seinen Eigenanteil für die mit 80.000 Euro vom Bund geförderte mobile Bühne sowie diverse Veranstaltungstechnik begleichen konnte. Diese wiederum wird nicht in die Insolvenzmasse fallen – sie gehört laut Förderstatuten erst in zehn Jahren dem Verein, wie Weichert erläutert. Die Förderung des Bundes für das Festival, hätte es sie denn überhaupt gegeben, wird im Insolvenzfall nun auch ausbleiben.

Von Carina Bahl