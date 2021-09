Altwarmbüchen

Seit elf Jahren gibt es den Verein Caspo in Altwarmbüchen. Mit dem sozialen Kaufhaus „2.HeimArt“, dem Antik-Buchladen „Abgestaubt“ und der Integrationsberatung „Grata“ sind viele Hilfen an einem Ort, An der Riehe, vereint. Trotz der Corona-Pandemie hatte das soziale Kaufhaus zahlreiche Spenden erhalten.

Es gibt 50 Prozent Preisnachlass auf Kleidung

Nun startet der Verein Caspo den Sommerschlussverkauf: Caspo benötigt nämlich dringend Platz im Lager und im Verkaufsbereich für die neue Herbst- und Winterkollektion. Deshalb gibt es bis Sonnabend, 11. September, 50 Prozent Preisnachlass auf Kleider, Jacken, Schuhe und besonders gekennzeichnete Sommerware. Kundinnen und Kunden können im Laden von Montag bis Freitag, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr, sowie am Sonnabend von 9.30 bis 13 Uhr nach Schnäppchen stöbern.

Von Katerina Jarolim-Vormeier