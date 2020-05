Vatertag am Hufeisensee: Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Isernhagen H.B

Familien und Paare liegen am Strand in der Sonne, Polizisten beobachten das Treiben aus dem Schatten heraus: Das war das Bild am Himmelfahrtsnachmittag am Hufeisensee in Isernhagen. Trupps von Heranwachsenden mit hartem Alkohol und lauten Musikanlagen auf Bollerwagen hatte die Polizei bis zum Nachmittag im Naherholungsgebiet nicht feststellen müssen.

Harter Alkohol und laute Musik verboten

In vergangenen Jahren hatten sich zu Himmelfahrt teils mehrere Hundert alkoholisierte junge Leute am Badestrand getroffen, immer wieder war es dabei auch zu Beleidigungen und Körperverletzungen gekommen. 2012 hatte die Gemeinde die Liegewiese nach den Vatertagsexzessen sogar tagelang sperren müssen – wegen zu vieler Scherben.

Auch für dieses Jahr hatte die Gemeinde per Allgemeinverfügung härteren Alkohol und laute Musik verboten. Die Polizei war am Donnerstag sogar mit einer Reiterstreife im Einsatz, um die schwer erreichbaren Uferabschnitte im Blick zu behalten.

