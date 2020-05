Isernhagen H.B

Für einen stark alkoholisierten Radfahrer endete seine Vatertagstour am Donnerstagabend im Krankenhaus. Wie Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn mitteilte, war der 59 Jahre alte Mann als Teilnehmer einer Fahrradtour gegen 22.30 Uhr in Verlängerung der Straße An der Beeke in Isernhagen H.B. unterwegs gewesen. Rund einen Kilometer westlich der letzten Häuser in Richtung Wietze stürzte er auf dem geschotterten Wirtschaftsweg zu Boden und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagen-Besatzung brachte den Mann ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab rund 1,9 Promille.

Dem Mann droht der Führerschein-Verlust

Bereits ab 1,6 Promille gehen Gerichte bei Fahrradfahrern von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus. Die Polizei leitete deshalb gegen den 59-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. In der Folge könnte der Mann daher seinen Autoführerschein verlieren.

Von Frank Walter